萬豪金殿期間限定菜單 聯乘食神「韜韜」梁文韜！歎$328厚切拖地叉燒配豬油撈飯

萬豪金殿期間限定菜單 聯乘食神韜韜梁文韜！歎$328厚切拖地叉燒配豬油撈飯

香港 JW 萬豪酒店中菜廳萬豪金殿宣布與資深大廚兼知名美食家梁文韜（韜韜）聯乘，並與酒店中餐行政總廚鄧家濠合作，推出四手聯乘菜單以及一晚限定的嚐味晚宴，機會難得！當中必試韜韜招牌名菜「拖地叉燒配豬油撈飯」、「五味雞」等菜式，下文即睇介紹！

四手聯乘 歎本土懷舊菜式風味 今次聯乘重點必試韜韜招牌名菜「拖地叉燒配豬油撈飯」（$328/份），這道古法叉燒在坊間已極為罕見，嚴選肉質厚實的挑骨腩肉，其特點在於肥瘦層次分明，呈現四層瘦肉與三層晶瑩肥肉相間的絕佳比例。韜韜特別用青木瓜醃製，利用天然果酸令肉質更鬆化；燒製後帶有微焦「燶邊」，脂香與肉香層次分明。佐餐的豬油撈飯亦相當講究，以五常米即點即蒸，拌入自家提煉豬油、頭抽、蔥花、薑米及豬油渣，味道純粹紮實。另外五味雞（半隻HK$428）更是香港圍村宴客經典菜式，選用八角、月桂葉、草果、肉桂及陳皮五款傳統香料，加入醬油與冰糖慢火調製，以精準火候將本地鮮雞浸熟入味，讓香料精華由內而外徹底滲透，雞皮爽滑彈牙、肉質細緻軟嫩。

豪食花雕阿拉斯加蟹肉蒸肉餅 除了經典名菜，鄧師傅亦將家常菜式改良昇華。「海鰻腩片燜山瑞裙」（每位$388）參考了「蘿蔔燜門鱔」的食法，工序繁複。先將門鱔乾炸香，再加入乾蔥、蒜子及陳皮等煮成醬汁，用以燜煮蘿蔔、腩肉及山瑞裙，鹹香味濃厚。最後配上以麥芽糖燒過的風鱔，肉厚彈牙。至於「花雕阿拉斯加蟹肉蒸肉餅」（每份$5,888），則在手剁肉餅中加入蟹膏、菜脯和馬蹄提升口感。肉餅與鮮甜的阿拉斯加帝王蟹一同蒸煮，再加入陳醋花雕汁與子薑碎提鮮，平衡油脂感之餘亦帶出蟹肉鮮味。今次聯乘還有「鹹水檸檬馬友魚卷」、「臘腸鯪魚鵝肝卷」、「煎家鄉芋泥」、「冬瓜老陳皮花膠鴨腿湯」等巧手菜餚，中菜迷有興趣的話一於預早訂位！



萬豪金殿聯乘韜韜嚐味晚宴將於 2026 年 6 月 9 日限定一晚供應，價目為每位港幣 1,888 元（兩位起）。精選聯乘菜式亦將於 6 月 10 日至 7 月 31 日以單點形式供應。



萬豪金殿

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

預訂或查詢：2810 8366