熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-May-13 14:00
更新：2026-May-13 14:00

萬豪金殿期間限定菜單 聯乘食神「韜韜」梁文韜！歎$328厚切拖地叉燒配豬油撈飯

分享：
萬豪金殿期間限定菜單 聯乘食神韜韜梁文韜！歎$328厚切拖地叉燒配豬油撈飯

萬豪金殿期間限定菜單 聯乘食神韜韜梁文韜！歎$328厚切拖地叉燒配豬油撈飯

adblk4

香港 JW 萬豪酒店中菜廳萬豪金殿宣布與資深大廚兼知名美食家梁文韜（韜韜）聯乘，並與酒店中餐行政總廚鄧家濠合作，推出四手聯乘菜單以及一晚限定的嚐味晚宴，機會難得！當中必試韜韜招牌名菜「拖地叉燒配豬油撈飯」、「五味雞」等菜式，下文即睇介紹！

四手聯乘 歎本土懷舊菜式風味

今次聯乘重點必試韜韜招牌名菜「拖地叉燒配豬油撈飯」（$328/份），這道古法叉燒在坊間已極為罕見，嚴選肉質厚實的挑骨腩肉，其特點在於肥瘦層次分明，呈現四層瘦肉與三層晶瑩肥肉相間的絕佳比例。韜韜特別用青木瓜醃製，利用天然果酸令肉質更鬆化；燒製後帶有微焦「燶邊」，脂香與肉香層次分明。佐餐的豬油撈飯亦相當講究，以五常米即點即蒸，拌入自家提煉豬油、頭抽、蔥花、薑米及豬油渣，味道純粹紮實。另外五味雞（半隻HK$428）更是香港圍村宴客經典菜式，選用八角、月桂葉、草果、肉桂及陳皮五款傳統香料，加入醬油與冰糖慢火調製，以精準火候將本地鮮雞浸熟入味，讓香料精華由內而外徹底滲透，雞皮爽滑彈牙、肉質細緻軟嫩。

adblk5
01 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Four Hands Menu with Chef Hugo Leung and Chef Jayson Tang 05 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Main Dining Hall

豪食花雕阿拉斯加蟹肉蒸肉餅

除了經典名菜，鄧師傅亦將家常菜式改良昇華。「海鰻腩片燜山瑞裙」（每位$388）參考了「蘿蔔燜門鱔」的食法，工序繁複。先將門鱔乾炸香，再加入乾蔥、蒜子及陳皮等煮成醬汁，用以燜煮蘿蔔、腩肉及山瑞裙，鹹香味濃厚。最後配上以麥芽糖燒過的風鱔，肉厚彈牙。至於「花雕阿拉斯加蟹肉蒸肉餅」（每份$5,888），則在手剁肉餅中加入蟹膏、菜脯和馬蹄提升口感。肉餅與鮮甜的阿拉斯加帝王蟹一同蒸煮，再加入陳醋花雕汁與子薑碎提鮮，平衡油脂感之餘亦帶出蟹肉鮮味。今次聯乘還有「鹹水檸檬馬友魚卷」、「臘腸鯪魚鵝肝卷」、「煎家鄉芋泥」、「冬瓜老陳皮花膠鴨腿湯」等巧手菜餚，中菜迷有興趣的話一於預早訂位！

萬豪金殿聯乘韜韜嚐味晚宴將於 2026 年 6 月 9 日限定一晚供應，價目為每位港幣 1,888 元（兩位起）。精選聯乘菜式亦將於 6 月 10 日至 7 月 31 日以單點形式供應。

萬豪金殿
地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓
預訂或查詢：2810 8366

adblk6
「拖地叉燒配豬油撈飯」（每份港幣 328 元），「五味雞」（半隻港幣 428 元） 03 JW Marriott Hotel Hong Kong Man Ho Braised Sea Eel and Sliced Pork Belly with Softshell Turtle 「花雕阿拉斯加蟹肉蒸肉餅」（每份港幣 5,888 元）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務