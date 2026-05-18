港大研「抗癌創新藥」針對免疫耐藥腫瘤 開展首次人體研究

免疫治療近年被視為癌症治療的重要突破。然而，這種治療並非人人受惠。以肝癌為例，約八成肝癌患者對現有免疫治療反應並不理想，甚至在短時間內出現耐藥，成為臨床上長久以來的難題。為破解「免疫耐藥」問題，香港大學醫學院免疫學和免疫療法學講座教授、孫志新臨床科學冠名教授陳志偉教授團隊，從免疫系統的細節入手，發現了抗癌創新藥 ─「Δ42PD1抗體藥物」，為抗藥性肝癌患者開拓新的治療方向，而相關研究更已邁向臨床轉化階段。

開闢新治療方向 為耐藥患者帶來替代方案 由港大團隊與源衡生物（Orimmune Biotech Limited）共同研發的抗癌創新藥，目標並非重複傳統免疫治療，而是從另一條關鍵通路切入，專門針對對傳統藥物無反應或已產生耐藥性的腫瘤。陳志偉教授表示：「過去十年，免疫治療為癌症帶來了革命性改變，但仍有大量患者無法從現有療法獲益，尤其是肝癌及其他實體瘤患者。透過研究這個首創的新型藥物靶點，我們從機制層面找到了免疫耐藥的重要線索。新藥物有望為目前許多缺乏有效治療方案的癌症患者帶來希望。」有關藥物平台已經過多次驗證，具備高親和力特性，可直接應用於診斷試劑或治療藥物的開發，加快臨床轉化進程。

獲政府資助認可 香港開展首個人體臨床研究 這項研究早前獲香港特區政府創新科技署首批「產學研1+計劃（RAISe+）」資助，在前臨床數據及RAISe+計劃的支持下，研究團隊正計劃於香港進行首次人體臨床研究，將重點招募對現有治療反應不理想或曾出現復發的肝癌患者。同時，透過檢測免疫相關指標，實現「先選對病人，再用對藥物」的精準醫療策略，以提升治療成效。

讓科研成果可真正惠及病人 隨着本地研究逐步推進，團隊亦計劃進一步推動國際多中心臨床研究，期望將這項研究成果應用至其他癌症種類，惠及更多患者。陳志偉教授強調，免疫治療的未來不只是「更強的藥」，而是「更懂得用藥」。透過結合基礎科研、臨床應用及產業合作，團隊希望讓更多科研成果由實驗室走進病房，為面對治療瓶頸的病人，帶來真正可落地的新選擇。 專欄：港大「港創未來」 簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。

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