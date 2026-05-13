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科技
出版：2026-May-13 21:53
更新：2026-May-13 21:53

ASUS ExpertBook Ultra最強纖薄商務手提電腦　地獄式測試100kg重壓、1.2m跌落都唔爆？

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ASUS ExpertBook Ultra為ASUS旗艦級商務筆電。

ASUS ExpertBook Ultra為ASUS旗艦級商務筆電。

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ASUS發布旗艦級商務筆電ASUS ExpertBook Ultra，以「業界旗艦」為名，在極致輕薄與效能之間、時尚與商務、耐用與厚重之間找尋平衡點。這款針對高階主管與專業人士設計的筆電，外型摩登吸引，最輕僅0.99公斤，內部規格充滿驚喜，在多個數據指標上直接挑戰其他品牌地位。

ASUS ExpertBook Ultra即使單手提起屏幕都不會弄壞。 ASUS ExpertBook Ultra機面採用奈米陶瓷塗層。 ASUS ExpertBook Ultra輕巧纖薄。 ASUS ExpertBook Ultra極薄但仍有多個連接埠。

超強輕巧耐用

在設計與便攜性方面，這款14吋手提電腦的機身重量最輕僅0.99kg，厚度僅10.9mm，是目前全球機身面積最細的14吋筆電之一。為了達到輕量化，採用常應用於航太級AZ31B鎂鋁合金，並透過精密CNC加工而成。

機身表面更導入了9H硬度的ASUS「奈米陶瓷塗層技術」，抗刮與耐磨能力較業界標準提升了 5 倍，長時間在多變的商務旅程中使用仍保持抗刮耐磨，更通過11個類別共24項嚴苛的軍規測試。另外裝置經過157項專屬測試，包括50,000次極端螢幕開合測試、C面60,000次羊毛氈摩擦測試，以及高達250,000次鍵帽摩擦測試。

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ASUS ExpertBook Ultra即使用一角提起都不會爆芒。 ASUS ExpertBook Ultra可承受1.2m跌落。 ASUS ExpertBook Ultra實試不同角度跌下仍無損。 ASUS ExpertBook Ultra面板最多可承重100kg。 ASUS ExpertBook Ultra真人踩上屏幕都冇事！ ASUS ExpertBook Ultra的I/O連接埠可拉起8kg。 ASUS ExpertBook Ultra實試筆壓屏幕都不會爆裂。 ASUS ExpertBook Ultra轉軸實淨耐用。 ASUS ExpertBook Ultra的連接埠全部加強結構。 ASUS ExpertBook Ultra通過24項嚴苛軍規測試，可承受大量極端按壓及跌落。

暴力測試下絲毫無損

最狂是ASUS ExpertBook Ultra曾用熱氣球升上超過8000米高空仍無恙，證明可承受15,000英尺高海拔環境、在數小時內從 -51°C至60°C的劇烈溫度衝擊、承受18次40G強度的猛烈衝擊，以及在低溫環境中承受95%相對濕度。發布會現場設有不少極端暴力測試，包括1.2米跌落、100kg面板承重、面板筆壓、單手持屏幕、8kg I/O連接埠耐重等，仍絲毫無損。

ASUS ExpertBook Ultra（右）的14吋3K OLED面板反光度明顯較低。 ASUS ExpertBook Ultra可作觸屏控制。 ASUS ExpertBook Ultra設有獨特的氣氛燈。 ASUS ExpertBook Ultra設有大面積觸覺式觸控板。 ASUS ExpertBook Ultra的1.5mm鍵程回彈力高，打字手感相當好。 ASUS ExpertBook Ultra有防潑水性能。 ASUS ExpertBook Ultra具備6個揚聲器。 ASUS ExpertBook Ultra設有實體鏡頭開關。

3K防反光觸屏

螢幕顯示採用了14吋3K (2880x1800) 觸控Tandem OLED面板，採用雙層發光結構，能提供3倍的亮度，同時降低40%的功耗，HDR峰值亮度高達1400 nits，並支援30至120Hz的可變更新率，與其他品牌在燈光下比較，色彩更鮮明亮麗。結合了Corning Gorilla Glass Victus與微米級奈米蝕刻的Gorilla Glass Matte技術，僅有19 GU（光澤單位）的極低反射率，有效散射環境光減少反光。

配備1.5mm鍵程的防潑水鍵盤，實試即使整支水倒在鍵盤上，抹乾即可繼續使用。110平方厘米的大面積觸覺式觸控板，採用AAC觸覺馬達，不論在觸控板哪個位置點擊都能獲得一致的靈敏回饋，手感亦絲滑。音訊方面則搭載了由兩顆智慧擴大器驅動的6揚聲器系統，峰值音量達95dB，搭配「VoicePrint」AI降噪咪高峰，實試聽歌、視訊會議都有立體清晰的聲音。

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ASUS ExpertBook Ultra雖然並非電競款式，但3D跑分亦不算太差。 ASUS ExpertBook Ultra（上）比起其他品牌的筆電（下）更纖薄，性能卻更強大。 ASUS ExpertBook Ultra（下）用盡機身空間，並內置大電池及散熱系統。 ASUS ExpertBook Ultra的散熱風口在機後。 ASUS ExpertBook Ultra的70Wh大容量電池，維修時更可輕鬆更換。 ASUS ExpertBook Ultra兼容行動電源充電。

超強AI效能

效能表現上，內部搭載最高Intel Core Ultra X9 388H系列3處理器，透過自家的ExpertCool Pro 散熱技術，能維持50W的持續CPU TDP，而不會因為過熱而大幅降速。內建的Intel Arc B390圖形處理器（具備12個Xe核心）效能同樣驚人，根據3DMark Time Spy的測試數據，表現甚至比市面上部分運行於30W TGP的NVIDIA RTX 4050獨立顯卡還要快約35%，意味可輕鬆處理4K影片剪輯或複雜的3D數據視覺化工作。

作為Copilot+ PC，搭載專用NPU提供高達50 TOPS算力，整體平台算力更達180 TOPS，能在本地端流暢執行大型語言模型、即時翻譯及AI生成任務。另配備了速度高達9600 MT/s的LPDDR5X記憶體（最高 64GB），頻寬較MacBook Pro M4提升了超過50%。儲存效能方面搭載2TB PCIe Gen 5.0 x4 NVMe SSD，讀取速度高達14090MB/s，是目前主流 Gen 4 SSD的兩倍以上。

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機身內嵌70Wh大容量電池，提供最長達26小時的續航力，支援快充技術，30分鐘即可充電至 50%。同時支援5V-20V的全量程充電，可直接以手機用的行動電源甚至在飛機經濟艙的低功耗USB插座都可緊急補充電力。

ASUS ExpertBook Ultra即日起發售。 ASUS ExpertBook Ultra售價一覽。 ASUS ExpertBook Ultra早鳥優惠一覽。

售價$22998起

ASUS ExpertBook Ultra絕對是最強的商務筆電之一，外型及規格全達頂配，輕薄得來亦有優雅的設計，同時將以往被認為互相排斥的「輕薄」、「效能」、「續航」與「AI 本地運算」結合。價錢由$22998至$27998，即日起至6月9日指定型號更有$3000折扣優惠，更送ASUS ZenWiFi BD4無線路由器。

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