ASUS ExpertBook Ultra最強纖薄商務手提電腦　地獄式測試100kg重壓、1.2m跌落都唔爆？

ASUS ExpertBook Ultra為ASUS旗艦級商務筆電。

ASUS發布旗艦級商務筆電ASUS ExpertBook Ultra，以「業界旗艦」為名，在極致輕薄與效能之間、時尚與商務、耐用與厚重之間找尋平衡點。這款針對高階主管與專業人士設計的筆電，外型摩登吸引，最輕僅0.99公斤，內部規格充滿驚喜，在多個數據指標上直接挑戰其他品牌地位。

超強輕巧耐用 在設計與便攜性方面，這款14吋手提電腦的機身重量最輕僅0.99kg，厚度僅10.9mm，是目前全球機身面積最細的14吋筆電之一。為了達到輕量化，採用常應用於航太級AZ31B鎂鋁合金，並透過精密CNC加工而成。 機身表面更導入了9H硬度的ASUS「奈米陶瓷塗層技術」，抗刮與耐磨能力較業界標準提升了 5 倍，長時間在多變的商務旅程中使用仍保持抗刮耐磨，更通過11個類別共24項嚴苛的軍規測試。另外裝置經過157項專屬測試，包括50,000次極端螢幕開合測試、C面60,000次羊毛氈摩擦測試，以及高達250,000次鍵帽摩擦測試。

暴力測試下絲毫無損 最狂是ASUS ExpertBook Ultra曾用熱氣球升上超過8000米高空仍無恙，證明可承受15,000英尺高海拔環境、在數小時內從 -51°C至60°C的劇烈溫度衝擊、承受18次40G強度的猛烈衝擊，以及在低溫環境中承受95%相對濕度。發布會現場設有不少極端暴力測試，包括1.2米跌落、100kg面板承重、面板筆壓、單手持屏幕、8kg I/O連接埠耐重等，仍絲毫無損。

3K防反光觸屏 螢幕顯示採用了14吋3K (2880x1800) 觸控Tandem OLED面板，採用雙層發光結構，能提供3倍的亮度，同時降低40%的功耗，HDR峰值亮度高達1400 nits，並支援30至120Hz的可變更新率，與其他品牌在燈光下比較，色彩更鮮明亮麗。結合了Corning Gorilla Glass Victus與微米級奈米蝕刻的Gorilla Glass Matte技術，僅有19 GU（光澤單位）的極低反射率，有效散射環境光減少反光。 配備1.5mm鍵程的防潑水鍵盤，實試即使整支水倒在鍵盤上，抹乾即可繼續使用。110平方厘米的大面積觸覺式觸控板，採用AAC觸覺馬達，不論在觸控板哪個位置點擊都能獲得一致的靈敏回饋，手感亦絲滑。音訊方面則搭載了由兩顆智慧擴大器驅動的6揚聲器系統，峰值音量達95dB，搭配「VoicePrint」AI降噪咪高峰，實試聽歌、視訊會議都有立體清晰的聲音。



超強AI效能 效能表現上，內部搭載最高Intel Core Ultra X9 388H系列3處理器，透過自家的ExpertCool Pro 散熱技術，能維持50W的持續CPU TDP，而不會因為過熱而大幅降速。內建的Intel Arc B390圖形處理器（具備12個Xe核心）效能同樣驚人，根據3DMark Time Spy的測試數據，表現甚至比市面上部分運行於30W TGP的NVIDIA RTX 4050獨立顯卡還要快約35%，意味可輕鬆處理4K影片剪輯或複雜的3D數據視覺化工作。 作為Copilot+ PC，搭載專用NPU提供高達50 TOPS算力，整體平台算力更達180 TOPS，能在本地端流暢執行大型語言模型、即時翻譯及AI生成任務。另配備了速度高達9600 MT/s的LPDDR5X記憶體（最高 64GB），頻寬較MacBook Pro M4提升了超過50%。儲存效能方面搭載2TB PCIe Gen 5.0 x4 NVMe SSD，讀取速度高達14090MB/s，是目前主流 Gen 4 SSD的兩倍以上。

機身內嵌70Wh大容量電池，提供最長達26小時的續航力，支援快充技術，30分鐘即可充電至 50%。同時支援5V-20V的全量程充電，可直接以手機用的行動電源甚至在飛機經濟艙的低功耗USB插座都可緊急補充電力。

售價$22998起 ASUS ExpertBook Ultra絕對是最強的商務筆電之一，外型及規格全達頂配，輕薄得來亦有優雅的設計，同時將以往被認為互相排斥的「輕薄」、「效能」、「續航」與「AI 本地運算」結合。價錢由$22998至$27998，即日起至6月9日指定型號更有$3000折扣優惠，更送ASUS ZenWiFi BD4無線路由器。