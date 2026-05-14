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科技
出版：2026-May-14 10:47
更新：2026-May-14 10:47

Dyson HushJet Mini Cool品牌首款迷你風扇仔　開箱實試25m/s風力、$890買唔買得過？

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Dyson HushJet Mini Cool風扇仔香港即將開售。

Dyson HushJet Mini Cool風扇仔香港即將開售。

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Dyson向來是家電界「黑科技」代名詞，招牌產品有風筒、吸塵機、空氣清新機及美髮產品等，今年首次踏入便攜風扇仔市場推出了全新的Dyson HushJet Mini Cool便攜風扇，試圖將經典的氣流工程融合手持風扇之中。

Dyson HushJet Mini Cool以水管形狀設計。 Dyson HushJet Mini Cool可以座枱式使用。 Dyson HushJet Mini Cool附送的底座不能充電。 Dyson HushJet Mini Cool另有一條可調節掛頸帶。 Dyson HushJet Mini Cool掛在身上調節風口即可吹向面部。 Dyson HushJet Mini Cool重量約為220g。

獨家水管形設計

Dyson HushJet Mini Cool風扇仔獨特在於水管形條狀設計，直徑只有38mm，長度為7.9吋，外型獨特之餘，手握感覺不錯，重量約為220g亦輕巧。並有3種配色，試機為Stone/Blush柔霧粉色，淺粉紅色陶瓷質感塗層，比一般塑膠風扇更精美，Dyson設計向來不會令人失望。

具備3種使用形態，除了手持以外，搭配專屬的頸部掛帶配件可穿戴使用，將噴嘴轉向就可以解放雙手吹向面部。另外亦附有底座，可放在桌面上使用，可惜底座沒有充電功能。

Dyson HushJet Mini Cool的HushJet噴嘴帶來強勁氣流。 Dyson HushJet Mini Cool從機身下方吸入空氣。 Dyson HushJet Mini Cool的HushJet噴嘴可360度轉動。

HushJet氣流技術

Dyson HushJet Mini Cool導入了專利的HushJet噴嘴，噴嘴支援360°轉向，可以手動調整吹風角度。同時帶來品牌標誌性的無葉風扇，結構結合了高精準度的噴嘴與內層的蜂窩狀網罩，引導空氣並減少氣流在高速移動時產生的亂流，亦用上轉速高達每分鐘65,000rpm的高速摩打，風力強勁。

提供5段風速選擇，最強的Boost模式下，其氣流噴射速度可達25m/s，相等於90km/h，在香港悶熱炎夏相信要長開這個模式。實試風速強勁，不過氣流較為集中，想大幅度降溫就要用手自己吹。同時氣流聲亦強，尤其用最強的第5級風力時不算最靜，官方數據音量約為52至72.5dBA。

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Dyson HushJet Mini Cool附送收納袋方面帶出街。 Dyson HushJet Mini Cool機身後方有電量顯示燈。 Dyson HushJet Mini Cool充電時間約需3小時。

續航力最長6小時

續航力方面，內置的鋰電池在1段風速下可連續運作6小時，不過使用最強風力就大幅縮短，實試只有大約1.5小時左右。充電時間從零到充滿約需3小時，第1檔風速可邊充邊用。

官方售價$890，價錢不算親民，足以買到數把風扇仔。但有Dyson品牌加持及自研設計，美國官網早已賣斷市，絕對是今年夏天最具身份標誌性的消暑神器。柔霧粉色現於Dyson香港官網及各大零售商發售，紅玉髓及深墨藍色將於稍後推出。

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