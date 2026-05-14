Dyson HushJet Mini Cool品牌首款迷你風扇仔　開箱實試25m/s風力、$890買唔買得過？

Dyson HushJet Mini Cool風扇仔香港即將開售。

Dyson向來是家電界「黑科技」代名詞，招牌產品有風筒、吸塵機、空氣清新機及美髮產品等，今年首次踏入便攜風扇仔市場推出了全新的Dyson HushJet Mini Cool便攜風扇，試圖將經典的氣流工程融合手持風扇之中。

獨家水管形設計 Dyson HushJet Mini Cool風扇仔獨特在於水管形條狀設計，直徑只有38mm，長度為7.9吋，外型獨特之餘，手握感覺不錯，重量約為220g亦輕巧。並有3種配色，試機為Stone/Blush柔霧粉色，淺粉紅色陶瓷質感塗層，比一般塑膠風扇更精美，Dyson設計向來不會令人失望。 具備3種使用形態，除了手持以外，搭配專屬的頸部掛帶配件可穿戴使用，將噴嘴轉向就可以解放雙手吹向面部。另外亦附有底座，可放在桌面上使用，可惜底座沒有充電功能。

HushJet氣流技術 Dyson HushJet Mini Cool導入了專利的HushJet噴嘴，噴嘴支援360°轉向，可以手動調整吹風角度。同時帶來品牌標誌性的無葉風扇，結構結合了高精準度的噴嘴與內層的蜂窩狀網罩，引導空氣並減少氣流在高速移動時產生的亂流，亦用上轉速高達每分鐘65,000rpm的高速摩打，風力強勁。 提供5段風速選擇，最強的Boost模式下，其氣流噴射速度可達25m/s，相等於90km/h，在香港悶熱炎夏相信要長開這個模式。實試風速強勁，不過氣流較為集中，想大幅度降溫就要用手自己吹。同時氣流聲亦強，尤其用最強的第5級風力時不算最靜，官方數據音量約為52至72.5dBA。