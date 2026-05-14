Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide相機規格傳分別為F1.8及1.9光圈

距離Samsung發表新一代摺芒手機（摺屏手機）的時間越來越近，近日海外媒體流出了有關 Galaxy Z Fold 8 系列的最新消息。據報廠方計劃於今年 7 月的發佈會上推出兩款書本式大摺手機，分別為標準版 Galaxy Z Fold 8 以及全新的衍生型號 Galaxy Z Fold 8 Wide。最新曝光的資訊主要集中在機背鏡頭配置上，當中 Z Fold 8 Wide 確認將採用深綠色作為主打標誌性配色，並在機背相機模組佈局上作出調整，改用雙鏡頭設計方案以區分產品線。

在攝影鏡頭規格方面，消息指 Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide 的機背雙攝組合由一枚 F1.8 光圈的廣角主鏡頭，以及一枚 F1.9 光圈的超廣角鏡頭組成。相關資料顯示這兩枚感光元件均為 5000 萬像素，並很大機會同時支援自動對焦功能與 8K 30fps 影片錄製。至於自拍方面，該機的機面外屏與摺疊內屏預計將各設有一枚 1000 萬像素的前置鏡頭，對影像有較高要求的用家亦可利用機背主鏡頭搭配外屏預覽進行高質素自拍。相比之下，常規版本的 Galaxy Z Fold 8 預計會維持三鏡頭配置，保留獨立的長焦距鏡頭以應對遠攝需求。