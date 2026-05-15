Tapo RV50 Pro Omni 抵港 掃地機械人可高溫洗烘與自動拆拖布

Tapo 宣布在香港推出全新旗艦級掃拖機械人 RV50 Pro Omni。新機定價$3,699港元，引入了高溫洗烘拖布、自動拆卸拖布及防纏繞切毛髮等進階功能，將過往高階機型的規格下放。
針對日常清潔的便利性，Tapo RV50 Pro Omni 配備了多功能的 Omni Station 自動清潔底座。該底座具備 60°C 熱水清洗拖布功能，有助溶解油污，隨後以 50°C 暖風烘乾，減少異味及細菌滋生。底座內置 3L 塵袋，一般家庭可長達 60 天無需手動清理，並支援自動添加 500ml 專屬清潔液。此外，系統設有污漬偵測器，可根據拖布髒污程度自動判斷是否需要重複清洗。在處理地毯時，機械人除了能自動抬升拖布 12mm 外，面對長毛地毯更會主動在底座卸下拖布，僅以純吸塵模式進行清潔並自動增強吸力，有效避免弄濕地毯材質。
清潔效能方面，RV50 Pro Omni 提供 15,000Pa 的吸力，配合 180 RPM 高速旋轉及 8N 向下壓力的雙拖布設計，能應付日常家居的微塵與乾涸污漬。針對飼養寵物或長髮家庭的常見痛點，新機採用了邊刷、腳輪及主刷的三重防纏繞設計，當中主滾刷更內置一排逆時針轉動的鋸齒型剪毛刀片。為保護地毯，當機械人返回基站時系統才會自動切斷纏繞在滾刷上的毛髮並吸入塵袋。
為解決牆角及家具邊緣的清潔死角問題，新機引入 DeepEdge 自適應拖地技術，拖布組件在遇到邊緣時會自動向外延伸，進行井字型深度清潔，提升貼邊效果。導航系統則結合了 360 度 dToF 導航與前置及側邊雙雷射避障技術，即使在夜間低光環境下也能準確識別障礙物並規劃路線。機身具備 20mm 越障能力及防跌落感應，並內置 5,200mAh 電池以提供穩定的續航表現。
在軟件與生態系統整合上，用家可透過 Tapo App 進行分區排程、指定位置清潔等設定，並支援 Smart Actions 與家中其他 Tapo 設備進行場景聯動。RV50 Pro Omni 亦支援 Matter 協議，兼容 Google Home 及 Alexa 等主流語音助理，方便無縫融入現有的智能家居網絡。外觀設計上，整套設備考慮到香港蝸居環境的空間限制，機身底座闊度為 35cm、高度為 48cm。水箱採用直取式免拆頂蓋設計，讓用家在日常換水時更為省力便捷。
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