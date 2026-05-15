Tapo RV50 Pro Omni 抵港 掃地機械人可高溫洗烘與自動拆拖布

Tapo 宣布在香港推出全新旗艦級掃拖機械人 RV50 Pro Omni。新機定價$3,699港元，引入了高溫洗烘拖布、自動拆卸拖布及防纏繞切毛髮等進階功能，將過往高階機型的規格下放。

針對日常清潔的便利性，Tapo RV50 Pro Omni 配備了多功能的 Omni Station 自動清潔底座。該底座具備 60°C 熱水清洗拖布功能，有助溶解油污，隨後以 50°C 暖風烘乾，減少異味及細菌滋生。底座內置 3L 塵袋，一般家庭可長達 60 天無需手動清理，並支援自動添加 500ml 專屬清潔液。此外，系統設有污漬偵測器，可根據拖布髒污程度自動判斷是否需要重複清洗。在處理地毯時，機械人除了能自動抬升拖布 12mm 外，面對長毛地毯更會主動在底座卸下拖布，僅以純吸塵模式進行清潔並自動增強吸力，有效避免弄濕地毯材質。