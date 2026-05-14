WhatsApp新功能｜Meta AI無痕對話保障私隱　香港有冇得用？

今時今日我們都不時會與AI對話，作為查詢資訊和重要問題的主要途徑之一，當中有問題可能較為敏感，或者透露了個人財務、私人、健康或工作資料。WhatsApp宣布正將端對端加密技術擴展至與Meta AI的對話中，以保障用家私隱。

保障用戶私隱

WhatsApp正式推出「Meta AI無痕對話」功能，讓用戶與AI進行完全保密的對話，不會被他人窺見。其他應用程式雖然也有推出類似的無痕模式，但服務提供者仍能看到用戶輸入的問題和系統輸出的回答。Meta AI無痕對話則可提供真正的私隱保障，任何人均無法查看你的對話，即使是WhatsApp內部也不例外。

當展開Meta AI無痕對話時，系統會建立只有你能看到的私人臨時對話，並會在連Meta也無法存取的安全環境中處理你的訊息。系統不會儲存你的對話，訊息亦預設為自動刪除。在未來幾個月內，WhatsApp也將推出受私密處理技術保護的「副對話」功能，可以在不影響主要對話的情況下，根據當下的討論內容，於任何對話中提供私人而保密的協助。