Sony發布全新a7R VI全片幅相機及全新遠攝鏡頭　影像升級攝影發燒友要有！

Sony發布全新a7R VI全片幅相機，以超強解像度及影像質素作為賣點。

Sony發布Alpha 7R VI，為廣受好評Alpha 7R系列第六代產品。全新a7R VI除了機身帶來小改進，更是首部搭載全堆疊式Exmor RS CMOS影像感測器的相機，影像質素更為出色，同時提升讀取速度。同時Sony亦有一支全新定焦長鏡FE 100-400mm F4.5 GM OSS（SEL100400MC），特別適合拍攝風景、人像及動物雀鳥。

機身實用設計 雖然整體上設計沒有太大分別，不過今代仍然有不少實用的小改動，包括重新設計的手柄、全新944萬點電子觀景器、4軸多角度屏幕新增直度拍攝介面、背光面板按鍵、自訂模式轉盤、錄影指示燈、鏡頭安裝標記、線纜固定器、雙USB-C插口，使用上更加就手。

影像質素提升 作為a7R系列首部搭載全堆疊式Exmor RS CMOS影像感測器的相機，a7R VI影像質素提升至6680萬像素，低感光度下的動態範圍達到16級，減少陰影雜訊，感光度在ISO 100-32000範圍以內，拍攝更加穩定精準，而且讀取速度最高可快5.6倍‬，另支援30fps全解像度無黑屏連拍、4K 60p無裁剪拍攝等專業功能。 BIONZ XR2引擎搭載人工智能處理單元，跟高階型號一樣有高速處理能力，實現每秒高達60次的自動對焦/自動曝光運算、無黑屏拍攝及8K影片拍攝，加上搭載人工智能處理單元，可增強主體識別及光照估計效能。

廣闊動態範圍場景 升級的D-Range Optimizer自動優化技術 (DRO) 可平衡強光與暗影，最高可達Lv8。實試DRO在強逆光下的陰影區域進行人像拍攝，可自動提亮效果，拍攝出更自然的相片。另外中央及周邊分別提供高達8.5級及7.0級穩定效果，防手震性能更佳，特別有效抑制遠攝鏡頭的晃動。 其他在高階機款下放的功能包括0.03至1秒內預拍功能、最新的人體姿勢估計技術、影片雙增益拍攝功能等。另外新款NP-SA100電池容量2670mAh，使用LCD螢幕時支援拍攝多達710張靜止圖像，使用觀景器時則為600張，減少長時間拍攝需要更換電池的次數。