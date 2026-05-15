Shokz OpenFit Pro旗艦雙單元耳機 開放式都有濾噪功能

Shokz OpenFit Pro開放式耳機具備多場景動態濾噪演算法。

開放式耳機對運動、辦公人士特別實用，但唯一要犧牲降噪功能。全新Shokz OpenFit Pro開放式耳機內置多場景動態濾噪演算法，減低噪音之餘亦能聽到外界聲音；同時搭載超大雙振膜驅動單元架構，實試音質相當有驚喜。 一體式鋁合金工藝 Shokz OpenFit Pro耳機外殼採用鋁合金打造，飾有幾何結構發音孔，厚度僅0.5mm的無縫一體化設計，用上超零度矽膠質料，掛上耳朵輕巧舒適。專屬海豚弧耳掛設計，內嵌0.8mm極細柔性鈦合金絲，韌性與支撐力充足，新增自適應穩固配件與柔性耳托設計，佩戴更加穩固貼合。

「超級單元」音質 搭載Shokz SuperBoost「超級單元」，採用11x20mm超大雙振膜驅動架構，配合全新PMI複合鋁材，展現低至50Hz的下潛與高達40kHz的高音，失真率更顯著下降。實試音質富層次感，低音夠力，人聲亦見清澈。作為品牌首款支援Optimized for Dolby Atmos的機型，配合頭部追蹤，音場更為立體包圍。 全新升級的DirectPitch 3.0寬頻降漏音技術，可在EQ選用私隱模式抵消漏音。配合OpenBass 2.0 動態調音演算法，即時控制音量與全頻段輸出，確保高音清脆、低音雄渾且穩定不失真。

開放式濾噪 多場景動態濾噪演算法，能即時感應周遭環境的音效變化，削弱干擾噪音同時保留對外界環境聲音。實試過濾一些低頻噪音如冷氣聲、風聲、引擎聲等特別有效，當然不能與入耳式的降噪效果相提並論，不過已頗有驚喜。尤其沒音樂播放下，濾噪更加明顯，透過Shokz App更可自選濾噪級數。 超長續航力 耳機配備AI通話降噪與6個咪高峰收音，結合抗風噪咪與外層3D編織防風鋼網，準確鎖定人聲並抑制高達99.4%的背景噪音。耳機單次可播放12小時，配合充電盒總續航力高達50小時，更支援快充及無線充電。另支援新藍牙6.1技術、雙裝置連接、智能佩戴感應、IP55級抗汗防水性能等。備有黑白兩色，定價$2,099現已有售。