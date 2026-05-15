HUAWEI MatePad Pro Max全球最薄13.2吋平板 配絕美霧面柔光屏

華為在曼谷新品發布會中推出了一款國際版HUAWEI MatePad Pro Max，為全球最薄13.2吋平板，機身重量輕至499g、厚度更只有4.7mm，在大屏平板中實現輕薄設計的重大突破，專業插畫師用來繪圖亦輕鬆自如。
全球最薄13吋平板
HUAWEI MatePad Pro Max搭載13.2吋3K超清柔性OLED PaperMatte雲晰柔光屏，屏幕解像度達3000x2000，峰值亮度1,600nits，支援高達144Hz刷新率。超窄邊框無劉海及開孔設計，但都隱藏著一個12MP前置鏡頭。霧面屏幕採用納米級蝕刻技術，完全沒有反光，色調保持亮麗通透，如紙張般的質感，同時有TUV Rheinland全視角護眼5.0認證。
機背則用上亮面設計，如炫光般閃耀，並設有一個50MP鏡頭及原色鏡頭模組。平板只有4.7mm薄，輕鬆單手拿起，即使連同鍵盤亦仍然輕巧，一體式圓邊設計亦美觀優雅，富旗艦級質感。
長續航辦公娛樂
13.2吋大屏幕具備優勢，HarmonyOS 4.3支援「Live-Multitask」，可同時運行最多3個窗口，多工處理更為方便。預載華為自研的專業繪畫軟件GoPaint app，內置大量專業筆刷與藝術風格，配合具備NearLink技術的M-Pencil Pro手寫筆，實試手感流暢靈敏。生產力工具則有PC級的WPS Office，介面與操作邏輯貼近桌面電腦版，配合星躍鍵盤工作更有效率。鍵盤內置手寫筆收納槽，手寫筆不易鬆脫遺失。
機身內置10,400mAh大容量電池，支援最高66W快速充電及最高40W的反向有線充電，續航力高達14.5小時本地影片播放。音響系統則由6個HUAWEI SOUND揚聲器組成，音量澎湃充足，睇片煲劇一流。
MatePad Pro Max有12GB+512GB ROM配置，歐洲市場售價1,399歐元起，港版價錢相信會較平，售價及推出日期有待公布。
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