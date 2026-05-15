HUAWEI MatePad Pro Max全球最薄13.2吋平板 配絕美霧面柔光屏

華為在曼谷新品發布會中推出了一款國際版HUAWEI MatePad Pro Max，為全球最薄13.2吋平板，機身重量輕至499g、厚度更只有4.7mm，在大屏平板中實現輕薄設計的重大突破，專業插畫師用來繪圖亦輕鬆自如。

全球最薄13吋平板

HUAWEI MatePad Pro Max搭載13.2吋3K超清柔性OLED PaperMatte雲晰柔光屏，屏幕解像度達3000x2000，峰值亮度1,600nits，支援高達144Hz刷新率。超窄邊框無劉海及開孔設計，但都隱藏著一個12MP前置鏡頭。霧面屏幕採用納米級蝕刻技術，完全沒有反光，色調保持亮麗通透，如紙張般的質感，同時有TUV Rheinland全視角護眼5.0認證。