睇機械人執貨直播Threads爆紅！　Figure AI人形機械人連續3日無間斷工作（內附影片）

智能機械人性能強大

Figure AI表示，三台運行其Helix-02人工智慧系統的人形機械人正在全天候自主分類小型包裹，無需人工干預及遠端操作。公司在網路上直播了這個過程，昨日起爆紅，觀眾們甚至幫機械人起了暱稱，分別叫Bob、Frank和Gary，最新更有Rose加入。這些機械人已經分揀了超過40,000個包裹，截至現時為為止已工作超過36小時，同時保持了接近真人的速度。

這場直播吸引了大量關注，觀眾持續追蹤機械人的運行時間和性能，因為行動持續時間已超過了原定的8小時目標。機械人利用機載攝影機和人工智能推理來檢測條碼、拾取包裹，並將條碼面朝下放置在傳送帶上，偶然都有少許失誤，成為網民熱話。