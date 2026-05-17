DJI Power 1000 Mini戶外電源藏1度電　香港買唔駛四千蚊

DJI最近宣布在香港正式推出全新便攜戶外電源DJI Power 1000 Mini。針對露營、自駕遊及影視創作等戶外用電需求，新機以12公升的小巧體積提供高達1度電的電池容量。DJI Power 1000 Mini香港建議零售價為$3,899，即日起於DJI線上商城、專賣店及各大線下授權體驗店發售。

規格方面，DJI Power 1000 Mini提供1000W穩定輸出功率，並支援帶動部分1200W功率的家電。電池壽命與安全性是戶外電源的重點，新機採用磷酸鐵鋰電芯，並已通過穿刺測試。

電量充至全滿最快75分鐘

官方數據顯示，電芯在經過4,000次充放電循環後，容量仍可保持約80%。機身結構設計的靜壓承重達1噸，內部採用全新灌膠工藝保護變頻器，支援在最高海拔5,000米及淋雨、凝露等戶外環境下運作。