DJI Power 1000 Mini戶外電源藏1度電　香港買唔駛四千蚊

DJI最近宣布在香港正式推出全新便攜戶外電源DJI Power 1000 Mini。針對露營、自駕遊及影視創作等戶外用電需求，新機以12公升的小巧體積提供高達1度電的電池容量。DJI Power 1000 Mini香港建議零售價為$3,899，即日起於DJI線上商城、專賣店及各大線下授權體驗店發售。
規格方面，DJI Power 1000 Mini提供1000W穩定輸出功率，並支援帶動部分1200W功率的家電。電池壽命與安全性是戶外電源的重點，新機採用磷酸鐵鋰電芯，並已通過穿刺測試。
電量充至全滿最快75分鐘
官方數據顯示，電芯在經過4,000次充放電循環後，容量仍可保持約80%。機身結構設計的靜壓承重達1噸，內部採用全新灌膠工藝保護變頻器，支援在最高海拔5,000米及淋雨、凝露等戶外環境下運作。
充電效能與介面設計亦有所更新。在市電快充模式下，DJI Power 1000 Mini由零電量充至全滿最快只需75分鐘。有別於以往需要額外配備轉接器，今代機身直接內建400瓦行車充電與MPPT太陽能充電模組，接線即可直接補充電力。
此外，機身設有實用的100W USB-C伸縮線，支援一拉即用及自動回彈，長度達0.8米，方便為手機及平板電腦等流動裝置快速充電，其模組化設計亦支援日後更換。
充至95%只需30分鐘
作為DJI生態系統的產品，新機配備SDC連接埠，配合DJI Power無人機快充線，可為指定航拍機提供超級快充功能，例如將Air 3航拍機電池由10%充至95%只需30分鐘，縮短戶外拍攝的等待時間。
軟件操作上，用家可透過全新DJI Home APP遙距查看電源溫度、運行狀態及控制連接埠開關。配合內建的 BMS 智慧電池管理系統、UPS 不間斷供電及 LED 照明功能，為用家提供完整且安全的流動儲能方案。
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