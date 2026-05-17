vivo X500系列傳電池規格有突破　有7000mAh超大容量

近日針對vivo下一代旗艦X500系列的電池規格有了更明確的消息。據資深科技博主「數碼閒聊站」及「Smart Pikachu」的最新披露，這款預計在今年稍後時間登場的新機，有望在電池技術上取得突破，甚至全系列機型都將配備7,000mAh或以上的大容量電池。

解決電量焦慮問題

雖然距離正式發佈仍有一段時間，但這次流出的資訊無疑增加了市場的期待感。回顧去年的傳聞，當時已有人提出vivo正研發更高能量密度的電池方案，而本次報告再次印證了這一發展方向。

若這項規格屬實，vivo X500系列將大幅領先目前主流旗艦手機普遍採用的5,000mAh至5,500mAh標準，解決高負載使用下的電量焦慮問題。