熱門搜尋:
習特會 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-May-17 09:00
更新：2026-May-17 09:00

vivo X500系列傳電池規格有突破　有7000mAh超大容量

分享：
vivo X500 系列規格再流出：全線或標配 7,000mAh 超大容量電池

vivo X500 系列規格再流出：全線或標配 7,000mAh 超大容量電池

adblk4

近日針對vivo下一代旗艦X500系列的電池規格有了更明確的消息。據資深科技博主「數碼閒聊站」及「Smart Pikachu」的最新披露，這款預計在今年稍後時間登場的新機，有望在電池技術上取得突破，甚至全系列機型都將配備7,000mAh或以上的大容量電池。

解決電量焦慮問題

雖然距離正式發佈仍有一段時間，但這次流出的資訊無疑增加了市場的期待感。回顧去年的傳聞，當時已有人提出vivo正研發更高能量密度的電池方案，而本次報告再次印證了這一發展方向。

若這項規格屬實，vivo X500系列將大幅領先目前主流旗艦手機普遍採用的5,000mAh至5,500mAh標準，解決高負載使用下的電量焦慮問題。

adblk5
Hbhbhb vivo X300 Ultra鏡頭模組偏厚。 vivo X300 Ultra具備6.82吋2K蔡司大師色彩屏幕。 vivo X300 Ultra有齊旗艦級配置。 vivo X300 Ultra內置Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器。 vivo X Fold6 規格 傳配置2億像素主鏡頭及天璣9500晶片 vivo X500 系列手機三款機型現身 傳規格包括 7000mAh電池及2億像素長焦鏡

尋求更精細市場定位

在產品方面，消息指X500系列將擴張至四款型號，以滿足不同手感需求的用戶。當中最受矚目的是新增的Pro Max版本，據悉其螢幕尺寸將達到6.9吋，成為系列中顯示面積最大的機型。至於其他三款型號，則分別採用6.37吋、6.59吋以及6.85吋的螢幕設計，展現出vivo試圖在細螢幕與巨屏旗艦之間尋求更精細的市場定位。

目前vivo X300系列在攝影與影像處理上已建立口碑，市場普遍預期X500系列除了續航力大增之外，在鏡頭模組與處理器效能上也會有相應的升級。雖然官方尚未證實相關規格細節。

adblk6

文章獲Mobile Magazine授權轉載

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務