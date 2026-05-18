Samsung Galaxy M47現身跑分庫　料預載Android 16系統

近期有消息指出Samsung正準備為旗下Galaxy M系列增添新成員。這款名為Galaxy M47的新機，繼今年三月於GSM協會的IMEI數據庫首度亮相並確認其開發計劃後，近日再有具體的規格資訊流出。

據最新的Geekbench跑分庫資料顯示，Galaxy M47的原型機已經開始進行內部效能測試，並正式揭示了其核心的硬體配置。

搭載Snapdragon 6 Gen 3處理器

從Geekbench的測試數據可以確認，Samsung Galaxy M47將會搭載Snapdragon 6 Gen 3處理器。這款晶片組主要針對中階市場定位，旨在提供穩定的日常運作效能與良好的功耗控制。

在測試平台中，該款原型機內建了8GB RAM ，預期能夠順暢應付一般用家的多工處理需求。按照市場慣例，Samsung在正式發布時，預計會為消費者提供更多不同容量的RAM 及ROM空間版本作選擇。