Google悄悄調整免費儲存容量政策　新帳戶預設得5GB、解鎖15GB必須做這一步

多年來，只要申請一個免費的Google帳戶，就能自動獲得15GB的雲端儲存空間，並由Gmail、Google Drive及Google Photos共享。對比Apple iCloud僅有的5GB而言，Google一直以來都顯得相當慷慨。不過這項維持了多年的福利最近迎來了重大轉變，根據外媒報導，Google已經悄悄修改了免費容量的分配機制，新帳戶若未完成指定步驟，空間將會被大幅削減至僅剩5GB。

預設空間縮水 據9to5Google報導，有用戶在設定全新的Google帳戶時，收到官方發出的特別通知，明確指出其帳戶目前僅包含5GB的免費儲存空間。若想重新獲得原本的15GB容量，用家必須將個人「電話號碼」與該帳戶進行綁定驗證。 Google在相關的提示頁面中指出： 「你的帳戶包含5GB儲存空間，現在只要提供電話號碼，即可為Google 相簿、雲端硬碟和Gmail獲取更多儲存空間。透過使用你的電話號碼，免費解鎖15 GB 儲存空間……Google將使用你的電話號碼，以確保每人只能獲取一次此儲存空間。」

官網更改字眼 雖然通知內附帶的說明連結目前仍處於失效狀態，但經外媒深入調查發現，Google官方其實早有預謀。透過網絡時光機（WayBack Machine）查詢官方支援頁面，發現Google早在2026年3月中旬，就已經悄悄修改了條款字眼。 以往官方支援頁面明確寫著「你的Google帳戶提供15GB的免費雲端儲存空間」，而現時的官方論述已全面修改為「高達15GB的免費雲端儲存空間」，間接證實了15GB免費容量不再是「無條件」奉送。

遏止「分身」濫用 現時不論在電腦網頁還是手機上申請全新的Google帳戶，系統在絕大多數情況下都會強制要求進行電話號碼驗證。不過市場上仍存在少數例外情況可以跳過此步驟，例如在未插入SIM卡的情況下設定全新的Android手機。在新政策實施後，這類成功跳過電話驗證的帳戶，其免費容量就會被限制在5GB。 Google官方表明，此舉是為了確保每位用戶只能獲取一次完整的15GB空間。外界普遍分析，此舉能有效打擊不法分子或自動化程式利用漏洞大量建立「分身帳戶」來無限刷取免費雲端空間的行為。此外，隨著全球儲存和記憶體硬件成本上升、資源日漸稀缺，相信也是收緊免費福利的背後核心原因。