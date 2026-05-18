華為Mate 90 及 Nova 16 系列手機續航力有望升級 傳正測試10000mAh電池

華為在處理器技術逐步穩定後，似乎正將研發重心擴展至提升手機的電池容量。據爆料客 @SmartPikachu 的最新消息指出，華為目前正在為其即將推出的旗艦及中階智能手機測試多款高密度電池，當中涵蓋 7000mAh、8000mAh 以及高達 10000mAh 的大容量電池模組，預期相關技術將為未來的華為手機帶來更長的運作時間。

Nova 16 系列規格或包括7000mAh電池

回顧華為近期的產品線，品牌在電池配置上已有實質的提升。以現有市場的機型為例，Nova 15 Max 已經配備了 8500mAh 電池。在中高階市場方面，目前的 Nova 15 Ultra 及 Pro 型號均內建 6500mAh 電池，標準版也具備 6000mAh 並支援 100W 快速充電。據市場消息預測，即將發表的新一代 Nova 16 系列將會進一步升級，有望搭載 7000mAh 電池，以應付更高強度的日常使用需求。