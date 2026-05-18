網上熱話｜機場USB充電插口疑充壞手機　3大自保方法安全充電！

不少航機已禁止在飛機上使用行動電源充電，上機前充定電成為必需，不過日前在Threads上有港人表示使用香港機場的USB充電位，不能充電之餘更懷疑充壞手機，旅行前壞機相當掃興。公共場所如機場、咖啡廳提供的免費USB充電口，可能讓行動裝置暴露在極大風險，使用公共USB充電口時，必須注意的3大安全要點與防禦機制。
必自備AC插座
事主在機場充電時，發現手機「充唔入但電量突然自動跳去1%！！然後顯示unverified battery?!?!? 跟住自動關機自動開機」，有網民回應可能是機場公共充電位日久失修，導致插座超過負荷，發生短路而燒毀電池及主機板通訊晶片。
建議自備行動電源/尿袋，記得在上機前充滿；如果真的需要使用公共USB，可優先使用AC插座或火牛，傳統的三腳充電頭或旅行插座只負責供電，不具備任何數據傳輸能力，作為安全中介就最適合，萬一有意外都只是損壞旅行插座，確保手機不與未知設備直接接觸。
同時保障私隱安全
除了可能遇上供電問題，手機插上公共USB口亦有機會發生「充電劫持」（Juice Jacking）與惡意植入，惡意駭客可以改裝公共充電站的內部結構，一旦連接數據傳輸通道即可竊取手機內個人資料，甚至在背景秘密植入惡意軟體或間諜程式，就得不償失。
最專業且安全的做法是使用「USB數據阻斷器」，加入一道物理防禦屏障，斷開負責傳輸數據的 腳位，僅保留負責供電的腳位，只能單向向你的手機輸電，絕對無法讀取任何位元組的資料。最後要留意，當手機插上任何未知裝置，畫面跳出「要信任此電腦嗎？」或「允許讀取裝置資料嗎？」的提示時，點選「拒絕」或「僅限充電」，亦是一道簡單的防線避免風險。