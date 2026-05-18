網上熱話｜機場USB充電插口疑充壞手機　3大自保方法安全充電！

不少航機已禁止在飛機上使用行動電源充電，上機前充定電成為必需，不過日前在Threads上有港人表示使用香港機場的USB充電位，不能充電之餘更懷疑充壞手機，旅行前壞機相當掃興。公共場所如機場、咖啡廳提供的免費USB充電口，可能讓行動裝置暴露在極大風險，使用公共USB充電口時，必須注意的3大安全要點與防禦機制。

必自備AC插座

事主在機場充電時，發現手機「充唔入但電量突然自動跳去1%！！然後顯示unverified battery?!?!? 跟住自動關機自動開機」，有網民回應可能是機場公共充電位日久失修，導致插座超過負荷，發生短路而燒毀電池及主機板通訊晶片。

建議自備行動電源/尿袋，記得在上機前充滿；如果真的需要使用公共USB，可優先使用AC插座或火牛，傳統的三腳充電頭或旅行插座只負責供電，不具備任何數據傳輸能力，作為安全中介就最適合，萬一有意外都只是損壞旅行插座，確保手機不與未知設備直接接觸。