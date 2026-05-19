Apple官宣WWDC26舉行日期　神秘發光Swift logo暗藏玄機？

Apple宣布年度全球開發者大會（WWDC）將於香港時間6月9日至12日舉行，大會匯聚世界各地開發人員，一同探索不同工具、框架及技術，推動其在Apple平台創造革新突破體驗。有媒體指出今年的發光Swift標記及「Coming bright up」宣傳標語，可能代表Siri介面重大改變，並有機會帶來發光的動態島，以及iOS 27更新的各種AI功能。

現場及網上舉行

WWDC26將於香港時間6月9日以Keynote發布會及Platforms State of the Union揭開序幕，帶來Apple不同平台重大更新，包括人工智能進展，以及全新軟件與開發者工具。Keynote發布會預期將有CEO Tim Cook以及接班人John Ternus登場，並於官網、Apple TV app及Apple YouTube頻道進行直播，結束後以自選播放形式提供。

大會舉行的一星期，開發人員和學生可參與逾100場影片講座，領略工具、技術與設計相關新知；參與小組交流，更可於Apple Developer Forum參與討論。Apple亦會在Apple Park舉辦特別活動，逾1000位開發人員與學生親臨現場參與。