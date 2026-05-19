Gemini Intelligence硬件要求高 傳僅支援頂級 Android 旗艦手機

Google 日前發表全新 Gemini Intelligence，帶來更進階的裝置端人工智能體驗。這項技術不僅能於後台自動處理跨應用程式的多步驟任務、自主收集並轉換資訊，旗下的 Gboard 鍵盤更將加入 Rambler 語音功能，讓用家能以包含口語化贅詞或混合多種語言的自然方式進行輸入。然而據最新的市場消息及官方資料，這套功能對手機規格有著嚴格的限制，短期內只會向市場上極少數的頂級 Android 旗艦手機開放。
Z Fold8/Z Flip8/Galaxy S26及Pixel 10系列手機支援Gemini Intelligence
市場預期 Gemini Intelligence 將率先搭載於 Samsung 即將發表的 Galaxy Z Fold8 與 Z Flip8 摺疊屏幕手機上，而 Google 亦確認 Galaxy S26 系列及 Pixel 10 系列會在本夏季獲得支援。據 Android 官網的細節，這項功能對硬件配置有明確底線，最基本的要求是手機必須配備 12GB RAM 或以上記憶體。為了讓應用程式能透過 API 執行 AI 任務，裝置亦必須支援 AICore 系統服務，並具備運行 Gemini Nano v3 或更高版本的能力，這代表手機必須採用符合資格的旗艦級處理器晶片。
除了硬件效能，Google 同時針對系統版本與後續維護制定了極高的標準。支援 Gemini Intelligence 的手機必須在推出時預載 Android 17 系統，並且要求廠商承諾提供至少五年的作業系統升級，以及六年的季度安全更新。在系統安全性與多媒體方面，裝置需支援 Android 虛擬化框架（AVF）及 pKVM，並具備空間音效、HDR 顯示、低光攝影等影音處理能力，同時亦要有定期的遊戲圖像驅動更新。
這系列嚴格的條件讓 Gemini Intelligence 成為目前 Android 陣營中門檻最高的 AI 功能。值得關注的是，近期有規格流出指 Google 未來的 Pixel 11 標準版可能僅提供 8GB RAM 配置。若相關傳聞屬實，這意味著該款自家新機將無法達到 Gemini Intelligence 的記憶體門檻。到底 Google 最終會否針對自家手機放寬限制，抑或透過雲端運算作補救，仍需等待官方未來的進一步消息。
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