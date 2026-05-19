熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-May-19 11:00
更新：2026-May-19 11:00

Gemini Intelligence硬件要求高 傳僅支援頂級 Android 旗艦手機

分享：
Gemini Intelligence硬件要求高 傳僅支援頂級 Android 旗艦手機

Gemini Intelligence硬件要求高 傳僅支援頂級 Android 旗艦手機

adblk4

Google 日前發表全新 Gemini Intelligence，帶來更進階的裝置端人工智能體驗。這項技術不僅能於後台自動處理跨應用程式的多步驟任務、自主收集並轉換資訊，旗下的 Gboard 鍵盤更將加入 Rambler 語音功能，讓用家能以包含口語化贅詞或混合多種語言的自然方式進行輸入。然而據最新的市場消息及官方資料，這套功能對手機規格有著嚴格的限制，短期內只會向市場上極少數的頂級 Android 旗艦手機開放。

Z Fold8/Z Flip8/Galaxy S26及Pixel 10系列手機支援Gemini Intelligence

市場預期 Gemini Intelligence 將率先搭載於 Samsung 即將發表的 Galaxy Z Fold8 與 Z Flip8 摺疊屏幕手機上，而 Google 亦確認 Galaxy S26 系列及 Pixel 10 系列會在本夏季獲得支援。據 Android 官網的細節，這項功能對硬件配置有明確底線，最基本的要求是手機必須配備 12GB RAM 或以上記憶體。為了讓應用程式能透過 API 執行 AI 任務，裝置亦必須支援 AICore 系統服務，並具備運行 Gemini Nano v3 或更高版本的能力，這代表手機必須採用符合資格的旗艦級處理器晶片。

adblk5
易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

除了硬件效能，Google 同時針對系統版本與後續維護制定了極高的標準。支援 Gemini Intelligence 的手機必須在推出時預載 Android 17 系統，並且要求廠商承諾提供至少五年的作業系統升級，以及六年的季度安全更新。在系統安全性與多媒體方面，裝置需支援 Android 虛擬化框架（AVF）及 pKVM，並具備空間音效、HDR 顯示、低光攝影等影音處理能力，同時亦要有定期的遊戲圖像驅動更新。

這系列嚴格的條件讓 Gemini Intelligence 成為目前 Android 陣營中門檻最高的 AI 功能。值得關注的是，近期有規格流出指 Google 未來的 Pixel 11 標準版可能僅提供 8GB RAM 配置。若相關傳聞屬實，這意味著該款自家新機將無法達到 Gemini Intelligence 的記憶體門檻。到底 Google 最終會否針對自家手機放寬限制，抑或透過雲端運算作補救，仍需等待官方未來的進一步消息。

adblk6

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

援 Gemini Intelligence 的手機必須在推出時預載 Android 17 系統，並且要求廠商承諾提供至少五年的作業系統升級，以及六年的季度安全更新

援 Gemini Intelligence 的手機必須在推出時預載 Android 17 系統，並且要求廠商承諾提供至少五年的作業系統升級，以及六年的季度安全更新

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務