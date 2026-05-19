Gemini Intelligence硬件要求高 傳僅支援頂級 Android 旗艦手機

Google 日前發表全新 Gemini Intelligence，帶來更進階的裝置端人工智能體驗。這項技術不僅能於後台自動處理跨應用程式的多步驟任務、自主收集並轉換資訊，旗下的 Gboard 鍵盤更將加入 Rambler 語音功能，讓用家能以包含口語化贅詞或混合多種語言的自然方式進行輸入。然而據最新的市場消息及官方資料，這套功能對手機規格有著嚴格的限制，短期內只會向市場上極少數的頂級 Android 旗艦手機開放。

Z Fold8/Z Flip8/Galaxy S26及Pixel 10系列手機支援Gemini Intelligence

市場預期 Gemini Intelligence 將率先搭載於 Samsung 即將發表的 Galaxy Z Fold8 與 Z Flip8 摺疊屏幕手機上，而 Google 亦確認 Galaxy S26 系列及 Pixel 10 系列會在本夏季獲得支援。據 Android 官網的細節，這項功能對硬件配置有明確底線，最基本的要求是手機必須配備 12GB RAM 或以上記憶體。為了讓應用程式能透過 API 執行 AI 任務，裝置亦必須支援 AICore 系統服務，並具備運行 Gemini Nano v3 或更高版本的能力，這代表手機必須採用符合資格的旗艦級處理器晶片。