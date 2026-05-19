紅魔 11S Pro電競手機 水風雙冷高效散熱內地上架

Redmagic 在內地發表旗艦遊戲手機新作紅魔 11S Pro 系列，提供水風雙冷高效散熱，配上運作時脈更高的 S8E Gen5 領先版晶片，售價由 5,499 人民幣（約港元 $6,320）起。

價錢5,499 人民幣起

紅魔 11S Pro 系列已在內地上架，12+256 售 5,499 人民幣（約港元 $6,320）；Pro+ 版具 12+256/16+512/16+1TB，售 5,499 人民幣（約港元 $7,130）起。

紅魔 11S Pro 系列配備 ICE 水風雙冷散熱，6.5 吋第八代 UD 真全屏，電池方面 Pro 版具 8,000mAh 容量、Pro+ 版為 7,500mAh 但支援 120W/80W 充電。