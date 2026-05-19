Insta360 GO Ultra推出Hello Kitty聯名限定相機套裝　專屬設計值唔值得課金？

Insta360推出GO Ultra聯乘Hello Kitty限定版套裝，將相機換上粉色時尚美學，不單止是機身外觀，連配件、專屬收納包甚至軟件都有Hello Kitty設計，可愛度爆登，作為粉絲應該要有！

粉紅設計配浮水印

限定版套裝包裝盒有Hello Kitty持機拍攝的可愛肖象，用上燙金工藝更加優雅。機身換成深淺粉紅配色，並印有Hello Kitty嘜頭及字樣，機背掀起屏幕隱藏手持相機的Hello Kitty，連快門都印上招牌蝴碟結，設計相當精美。

包裝內還有3張限定拍照透卡，滿足多種拍攝創意，可帶著Hello Kitty看風景。相機內更有Hello Kitty專屬浮水印設計，為Insta360首款特殊造型浮水印，一鍵導出，為影像注入個性，而且帶來Hello Kitty專屬App連接動畫，更有儀式感。