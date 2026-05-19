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科技
出版：2026-May-19 13:00
更新：2026-May-19 13:00

Insta360 GO Ultra推出Hello Kitty聯名限定相機套裝　專屬設計值唔值得課金？

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Insta360 GO Ultra x Hello Kitty聯名限定套裝現已發售。

Insta360 GO Ultra x Hello Kitty聯名限定套裝現已發售。

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Insta360推出GO Ultra聯乘Hello Kitty限定版套裝，將相機換上粉色時尚美學，不單止是機身外觀，連配件、專屬收納包甚至軟件都有Hello Kitty設計，可愛度爆登，作為粉絲應該要有！

Insta360 GO Ultra機身有Hello Kitty裝飾。 Insta360 GO Ultra可磁吸在不同地方拍攝。 Insta360 GO Ultra特別有3張限定拍照透卡。 Insta360 GO Ultra提供特殊Hello Kitty造型浮水印。

粉紅設計配浮水印

限定版套裝包裝盒有Hello Kitty持機拍攝的可愛肖象，用上燙金工藝更加優雅。機身換成深淺粉紅配色，並印有Hello Kitty嘜頭及字樣，機背掀起屏幕隱藏手持相機的Hello Kitty，連快門都印上招牌蝴碟結，設計相當精美。

包裝內還有3張限定拍照透卡，滿足多種拍攝創意，可帶著Hello Kitty看風景。相機內更有Hello Kitty專屬浮水印設計，為Insta360首款特殊造型浮水印，一鍵導出，為影像注入個性，而且帶來Hello Kitty專屬App連接動畫，更有儀式感。

Hello Kitty聯名限定套裝售價$4199。

Hello Kitty聯名限定套裝售價$4199。

套裝配件齊全

Insta360 GO Ultra x Hello Kitty聯名限定套裝包含主機、預裝在鏡頭上的保護鏡、快拆安全繩 、磁性簡易夾 、磁吸掛繩、第二代迷你三腳架自拍棒、快拆支架、Hello Kitty專屬收納包。專屬收納包採用消光霧面質感，壓印Hello Kitty圖案，加上繩結肩帶，簡約低調。售價$4199，雖然比起普通版開拍套裝貴$1000，都算有誠意值得課金。

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