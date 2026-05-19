Uber推出Uber Drift日本飄移體驗　坐專業改裝賽車只需呢個價？（有片）

Uber Drift專業級「飄移」賽車體驗將於6月期間限定舉行。

近日《Forza Horizon 6》推出引來一陣日本賽車熱潮，想親身感受不單是打機，必玩Uber在日本推出期間限定旅遊體驗「Uber Drift」，以私人團體形式預訂，只需30000日圓就可以感受專業級「飄移」賽車！

90分鐘JDM飄移 「Uber Drift」屬Uber全球「Go Anywhere」系列，於亞太區首次推出，於Uber app內能輕鬆預訂全球獨特的期間限定旅遊體驗。「Go Anywhere」系列曾推出Uber Safari（非洲）、Uber Balloon（土耳其） 和Uber Bubbles （法國）等選項，今次推出的「Uber Drift」則可以親身接觸日本享譽全球的汽車次文化體驗。 只需在Uber app直接預訂「Uber Drift」，即有Uber Black專車從東京酒店接載，直達著名的茂原雙環賽道。參與者可享有約90分鐘的賽道體驗時間，更可以坐上JDM經典車款。為確保安全且專業，Uber與Formula Drift認證的專業車手合作，坐上Nissan Silvia S15與Nissan 180SX副駕，感受兩輛風馳過彎，但就不能落場自駕。

「Uber Drift」每個預訂包含固定圈數賽道體驗，以私人團體形式預訂，每團限1至4人參加。將於 2026年5月27日正式開放，限量體驗活動日期由2026年6月3日至7月1日，費用只需30000日圓（折合約港幣$1500）。因活動性質特殊，每天限額僅4團。