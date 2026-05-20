中電源動推出「Charge Club」會員計劃　電動車充電賺分當錢使！

電動車主留意！中電源動推出全港首個專為電動車用戶而設的「Charge Club」賺分當錢使會員獎賞計劃，成功註冊會員每次為電動車充電，都可以輕鬆賺取cPoints積分，再兌換當錢使。推廣期內，更有一連串「Chill」獎賞活動，加碼送cPoints。

充電即賺分換券 電動車用戶由5月14日起，只需透過手機應用程式CLPe Charging成功註冊，即可自動成為「Charge Club」會員。於任何中電源動電動車充電網絡充電後，每次完成充電交易，即可按消費金額賺取cPoints，每消費$1即可獲得1 cPoint。累積的cPoints可兌換成電子充電券，下次充電時當錢用。

三大獎賞活動 為慶祝Charge Club正式登場，中電源動亦同步推出「充出Chill體驗」獎賞活動，成功新登記成為Charge Club會員有迎新獎賞，連續兩個月單次充電消費滿$100，可享最高4600 cPoints。於在推廣期內，每連續兩個月充電總消費滿$500，即可賺取2500 cPoints，最多可累積賺取10000 cPoints。由5月14日至11月底，累積充電消費金額最高的首20名會員，將可瓜分100萬cPoints，即每人可獲得50000 cPoints。