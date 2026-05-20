Google I/O一文看清核心重點與亮點功能　Gemini功能大升級、全新AI代理登場

Google I/O大會帶來相當多的AI新功能。

Google I/O大會發布了一系列強大的全新AI創新技術與模型，當中包括Gemini 3.5、Google搜尋「AI Search」重大革新及AI助理Gemini Spark等，本文主要集中介紹一般用家日常可用到新功能或升級，以及終於亮相的AI智能眼鏡。

Gemini 3.5正式登場 Gemini 3.5為Google最新的模型系列，結合了前沿智慧與實際行動力，首波推出Gemini 3.5 Flash。擁有強大的行動力，輸出速度比其他前沿模型快4倍，一般使用者可透過Gemini應用程式與Google搜尋中的AI模式即可體驗。 Gemini 3.5 Flash結合頂尖的前沿智能與快速運算，用上專為Gemini度身打造全新設計語言Neural Expressive，充滿活力跟動態的全新操作介面，將融入流暢的動畫、鮮豔的色彩、全新的字體排版跟觸覺回饋。 利用如Gemini Live的對話體驗操作，回應更不再只是提供長篇大論的文字，而是會根據提問，即時設計出最適合的視覺呈現方式，例如圖像、互動式時間軸、帶有語音旁白的影片或動態圖表。

Gemini Omni模型可以語音生成及編輯影片。

Gemini Omni影片模型 全新Gemini Omni模型結合Gemini邏輯推理與創作能力，可透過組合對話、文字、圖片和影片等多元類型的輸入素材，生成及編輯電影般高品質的影片，重新想像動作與情節。Gemini Omni Flash將導入Gemini應用程式、Google Flow和YouTube Shorts，未來更可生成任何形式的輸出。

24小時AI代理 Gemini Spark像「龍蝦」OpenClaw般，24小時運行的個人AI代理，在使用者的指令與引導下，主動管理並執行不同任務，更可整合日常使用的Gmail、Google文件、Google簡報等。因為在雲端運行，即使是合上筆電或鎖定手機螢幕，它依然會在背景持續運作。 其他新功能包括全新的智慧代理「每日摘要」，能在每天早上為你量身打造個人專屬簡報，幫助掌握當天所需要的資訊；macOS桌上型電腦應用程式將會整合Gemini Spark，在電腦本機端運行，並將加入全新的語音功能。

Google搜尋最大升級 全球的Google搜尋AI模式的預設模型升級，帶來全新的智能搜尋框、支援多模態搜尋、於AI總覽中提出延伸問題並切換到AI模式進行即時互動對話等功能。「資訊代理（information agents）」功能更可以全天候24小時在背景運作，除了可整理成智能摘要，更具備直接執行後續動作的能力，例如持續進行搜尋並通知、預訂、查詢及購物等。 另一個新功能是Google搜尋的生成式UI，能為用家即時設計出按個人需求自訂的生成式使用者介面，並即時組合出互動式視覺、表格、圖表或模擬動畫，甚至為特定任務打造的迷你應用程式或小工具。

Google Workspace帶來更多實用的AI工具。

Google Workspace功能升級 Google Workspace同樣有自動化代理功能，Gemini Spark以外，更有專為企業協作設計的全新圖像生成與編輯工具Google Pics；全新的語音控制功能的Gmail Live及AI收件匣、語音驅動的Docs Live及Google Keep等。

Google的Android XR智能眼鏡終於宣布今年上市。

Android XR智能眼鏡亮相 Google聯合時尚眼鏡品牌包括韓國的Gentle Monster與美國的Warby Parker，共同設計外觀，硬體與Samsung操刀及Qualcomm合作打造的Android XR智能眼鏡，雖然沒有內建顯示器，但就展現了以Gemini AI代理的功能。 純音訊設計完全透過語音與Gemini AI互動，AI會將回覆私密地播放至耳邊，可用來拍照、通話、聽音樂或進行即時語音翻譯。同時不再只是單向接收指令，而是能執行複雜任務。例如能幫你「看完」眼前的文件，直接在背景將重要日程加入日曆或加入購物車。跨平台相容不僅能配對Android手機，也全面支援與iOS裝置連結，預計2026年秋季首發上市。