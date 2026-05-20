Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide規格流出 傳7月22日全球發布

盛傳三星（Samsung）今年大摺新手機除 Galaxy Z Fold 8 外、尚有旗下首款闊摺屏手機 Galaxy Z Fold 8 Wide 推出，最新清息透露兩機或最快在7月22日全球發布，同時有更多相關規格流出。

外媒引述消息人士資訊，指今年三星或於7月22日舉行 Galaxy Unpacked 發佈會，屆時將推出 Galaxy Z Fold 8 及 Z Fold 8 Wide 等多款新品。

Galaxy Z Fold 8 Wide重量傳僅200g

規格方面重點作 Galaxy Z Fold 8 Wide 闊摺屏，將配 7.6 吋 4：3 主屏且機重僅200g左右，機背雙 50MP 主鏡跟廣角鏡，內置 4,800mAh 電池支援 45W 充電。