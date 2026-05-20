Sony 1000X系列耳機面世十周年　史上最豪華1000X THE COLLEXION要呢個價！

Sony 1000X THE COLLEXION全新奢華耳機登場。

Sony 1000X系列耳機面世10年來，自2016年一直是皇牌產品，今次為慶祝10周年更特別推出全新1000X THE COLLEXION頭賓式耳機，為全新高階線產品。選用更靚物料打造，配合精雕細琢的細節，提供卓越音質和降噪功能，更請來林家謙任代言人，親自試戴全線產品。

奢華設計＋舒適感 1000X THE COLLEXION展現出Sony耳機更精美設計，比XM6明顯更加高級優雅。耳機頭帶採用高品質金屬材質，配合霧面噴砂質感與手工拋光亮澤表面，柔軟合成皮革經兩年研發，紋理及觸感細膩，加上金屬按鈕和咪高峰插孔，保持簡潔流暢的設計。耳機備白金銀及黑色兩種顏色以供選擇 ，白金銀金屬感光澤更加突出，純黑就更為低調。 實試戴上更加舒適，符合人體工學設計支援長時間使用，壓力更細，加闊的軟墊頭帶則均勻分散重量，而且耳罩比XM6明顯較細，線條更加利落，但就不能摺疊。

音質全新標準 1000X THE COLLEXION同樣與格林美獎得獎及獲提名的音樂工程師合作研發，內置一個全新驅動單元，音效更具寬廣空間感，專為沉浸式聆聽而設計。柔軟邊緣與獨特設計的高剛性穹頂，融入全新開發的單向碳纖複合材料，更清晰分離樂器和人聲、帶來更細膩的高頻表現及更豐富、寬廣的音場。 內置新的V3整合處理器，音質、通話、連接性及功耗表現更佳。首款採用DSEE Ultimate技術的耳機，利用Edge-AI功能即時提升壓縮數碼音樂檔案的音質，恢復遺失的細節和動態範圍。今次更把360 Reality Audio Upmix（360 Upmix）擴充至3種模式，包括立體聲音樂、電影和遊戲內容提升至更豐富的空間音訊體驗，音效更立體逼真，耳機上有Listening Mode按鈕，可一鍵切換音樂、電影或遊戲的360 Upmix模式。

標誌1000X系列效能 承襲WH-1000XM6相同的降噪表現，採用QN3處理器，配備12個咪高峰及多重噪音感測技術，適應性降噪優化系統提供強大降噪效果，並有長達24小時電池續航時間。配備類似手提包的磁石閉合設計，方便打開和攜帶，清晰標示左右及觸感按鈕，令耳機更易於使用。 1000X THE COLLEXION身價不菲，售價為$4999，不過物料及單元有升級，耳機發燒友相信見到實物都會心動。另外Sony為WH-1000XM6系列新增第五種配色，時尚自然溫暖的砂岩色，帶簡約中性感，可配合不同個人風格。只限於Sony Store及豐澤發售，更以優惠價$3099上市。