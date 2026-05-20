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科技
出版：2026-May-20 14:00
更新：2026-May-20 14:00

Sony 1000X系列耳機面世十周年　史上最豪華1000X THE COLLEXION要呢個價！

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Sony 1000X THE COLLEXION全新奢華耳機登場。

Sony 1000X THE COLLEXION全新奢華耳機登場。

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Sony請林家謙任系列代言人。

Sony請林家謙任系列代言人。

Sony 1000X系列耳機面世10年來，自2016年一直是皇牌產品，今次為慶祝10周年更特別推出全新1000X THE COLLEXION頭賓式耳機，為全新高階線產品。選用更靚物料打造，配合精雕細琢的細節，提供卓越音質和降噪功能，更請來林家謙任代言人，親自試戴全線產品。

Sony 1000X系列耳機踏入10周年。 Sony 1000X THE COLLEXION耳機有經典黑白兩色。 Sony 1000X THE COLLEXION耳機採用更優質物料並帶來新設計。 Sony 1000X THE COLLEXION耳機有白色仿皮配金屬質感。 Sony 1000X THE COLLEXION耳機頭帶金屬伸縮位可作調校。 Sony 1000X THE COLLEXION耳機耳罩質感更加柔軟。 Sony 1000X THE COLLEXION耳機（右）與XM6（左）相比。 Sony 1000X THE COLLEXION耳機（右）比XM6（左）更矮細。

奢華設計＋舒適感

1000X THE COLLEXION展現出Sony耳機更精美設計，比XM6明顯更加高級優雅。耳機頭帶採用高品質金屬材質，配合霧面噴砂質感與手工拋光亮澤表面，柔軟合成皮革經兩年研發，紋理及觸感細膩，加上金屬按鈕和咪高峰插孔，保持簡潔流暢的設計。耳機備白金銀及黑色兩種顏色以供選擇 ，白金銀金屬感光澤更加突出，純黑就更為低調。

實試戴上更加舒適，符合人體工學設計支援長時間使用，壓力更細，加闊的軟墊頭帶則均勻分散重量，而且耳罩比XM6明顯較細，線條更加利落，但就不能摺疊。

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Sony 1000X THE COLLEXION耳機帶來加強音質及相同的降噪性能。 Sony 1000X THE COLLEXION耳機有實體鍵操控。 Sony 1000X THE COLLEXION耳機360 Upmix令音質更加立體真實。 Sony 1000X THE COLLEXION耳機支援DSEE Ultimate。

音質全新標準

1000X THE COLLEXION同樣與格林美獎得獎及獲提名的音樂工程師合作研發，內置一個全新驅動單元，音效更具寬廣空間感，專為沉浸式聆聽而設計。柔軟邊緣與獨特設計的高剛性穹頂，融入全新開發的單向碳纖複合材料，更清晰分離樂器和人聲、帶來更細膩的高頻表現及更豐富、寬廣的音場。

內置新的V3整合處理器，音質、通話、連接性及功耗表現更佳。首款採用DSEE Ultimate技術的耳機，利用Edge-AI功能即時提升壓縮數碼音樂檔案的音質，恢復遺失的細節和動態範圍。今次更把360 Reality Audio Upmix（360 Upmix）擴充至3種模式，包括立體聲音樂、電影和遊戲內容提升至更豐富的空間音訊體驗，音效更立體逼真，耳機上有Listening Mode按鈕，可一鍵切換音樂、電影或遊戲的360 Upmix模式。

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Sony 1000X THE COLLEXION耳機全新設計的收納盒。 Sony WH-1000XM6耳機全新砂岩色上架。

標誌1000X系列效能

承襲WH-1000XM6相同的降噪表現，採用QN3處理器，配備12個咪高峰及多重噪音感測技術，適應性降噪優化系統提供強大降噪效果，並有長達24小時電池續航時間。配備類似手提包的磁石閉合設計，方便打開和攜帶，清晰標示左右及觸感按鈕，令耳機更易於使用。

1000X THE COLLEXION身價不菲，售價為$4999，不過物料及單元有升級，耳機發燒友相信見到實物都會心動。另外Sony為WH-1000XM6系列新增第五種配色，時尚自然溫暖的砂岩色，帶簡約中性感，可配合不同個人風格。只限於Sony Store及豐澤發售，更以優惠價$3099上市。

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