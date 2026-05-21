HONOR Power 3規格曝光 電池容量或超越10,800mAh（網上效果圖）

著力推動超大容量電池手機的 HONOR，在去年推出內置 10,800mAh 電池的 HONOR Power 2 後，較早前又有換代新作 HONOR Power 3 資訊在網絡流傳。

關於 HONOR Power 3 消息由爆料達人「數碼閒聊站」流出，其提到現時品牌在測試的早期工程機，電池容量確定高出 10,000mAh、有望上試 12,000mAh 容量。

HONOR Power 3或採用天璣 8600 後繼晶片

機身規格方面，盛傳 HONOR Power 3 將採用天璣 8600 後繼晶片、畫面 6.8X 吋 1.5K LTPS 直屏，走中價位高效能長續航路線。

爆料人回應網友提問時指，現時似乎僅 HONOR 新品有萬級 mAh 手機產品，其他品牌長續航手機或以改善系統電量表現為設計重心，未強求電池容量規格。