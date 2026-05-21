Lenovo Y70發布 28000mAh 大電+P66/68/69抗水防塵機身

想入手高效能遊戲手機、又希望在今時今日 DRAM 成本高企環境執平貨，就可以留意 Lenovo 日前在內地發布的新一代拯救者手機 Y70。其以低至 2,599 人民幣首賣價，提供 8G5 晶片、2K 螢幕跟 8,000mAh 大電池等不錯配置。

Y70手機設冰魄白/碳晶黑色兩種顏色選擇

Lenovo 拯救者 Y70 新代手機具冰魄白、碳晶黑色款，提供 12+256、12+512、16+512 及 16+1TB 儲存配置，618 優惠價 2,599 人民幣（約港元 $2,990）起。

入場價不到 3 千港元的拯救者 Y70 新代手機，配備 6.82 吋 Q10 面板 2K 144Hz 電競屏，具 10.7 億色、510ppi 及高達 7,100nits 峰值亮度等規格。