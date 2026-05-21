Apple Intelligence輔助使用功能升級　語音旁白更強、Apple Vision Pro仲可以控制輪椅？

為響應全球無障礙宣傳日，Apple預告一系列輔助使用功能更新，結合Apple Intelligence為用户日常運用的功能帶來全新能力，包括「旁白」、「放大鏡」app、「語音控制」及「輔助使用閲讀器」；另外亦有專為無字幕影片內容而設的內置生成字幕功能，以Apple Vision Pro運用眼睛控制相容輪椅。 以上新功能將於今年稍後時間推出，同時更有以無障礙輔助使用為核心設計的Adaptive MagSafe配件Hikawa Grip & Stand for iPhone將於Apple Store網上商店推出。

「旁白」、「放大鏡」app功能升級 失明或弱視用戶可經「旁白」功能與「放大鏡」app，描述螢幕上的資訊或用户周圍環境。「旁白」中的Image Explorer運用Apple Intelligence，橫跨系統提供更詳細的圖像描述，包括相片、掃描輸入的帳單、個人記錄，以及其他視覺內容。「即時識別」更新後，運用「旁白」配合iPhone「動作」按鈕後，即可迅速因應相機取景器內的內容提問，且得到詳細回覆，亦可以言語提問獲得視覺資訊。 「放大鏡」app運用Apple Intelligence，為弱視用户提供高對比度介面，帶來相同的輔助探索與視覺描述功能。「放大鏡」app亦可配合「動作」按鈕使用，運用語音指令控制此「放大鏡」app，例如「放大」或「打開電筒」。

Apple Intelligence支援下「語音控制」更簡單易用。

「語音控制」更自然 Apple Intelligence支援下，「語音控制」更簡單易用，可運用自然語言協助不同身體障礙用户完全以語音操作iPhone和iPad，描述螢幕上的按鈕和控制項目，無需再記下精確的標籤名稱或編號。「Say What You See」選項讓用户能以簡單語句操作不同 app，如以圖像視覺畫面呈現的 Apple「地圖」或「檔案」app。



「輔助使用閲讀器」 「輔助使用閱讀器」為有不同身心障礙用户帶來可度身訂造的閱讀體驗，包括閱讀障礙、弱視等。Apple Intelligence支援下，「輔助使用閱讀器」可應對更複雜的內容來源，如科學文章，亦能應對涵蓋多欄文字、圖片與表格的版面。隨選摘要功能讓讀者能在深入閱讀細節前，先快速理解文章大意。全新內置翻譯功能下，用户可用自身母語閱讀內容，同時保留原有格式、字體與顏色。

為影片生成字幕 雖然字幕功能越來越普及，但個人影片、親友分享的內容，以及其他媒體內容，當中對話大多仍未提供字幕。全新字幕生成功能可在影片未有提供字幕或隱藏式字幕時，自動顯示語音內容的轉寫記錄。此功能適用於iPhone錄製的影片、親友分享的影片，以及網上串流內容。內置語音識別技術下，字幕以保密方式生成，會於iPhone、iPad、Mac、Apple TV和Apple Vision Pro上未提供字幕的影片內容中自動顯示，更可在設定中度身訂造字幕外觀。

全新電動輪椅控制功能，運用Apple Vision Pro以眼球追蹤系統進行操控。

Apple Vision Pro輪椅控制功能 部分電動輪椅用戶無法運用操縱桿控制電動輪椅，Apple Vision Pro全新電動輪椅控制功能，運用眼球追蹤系統，為相容的替代控制系統提供靈敏輸入方式。用户無需頻繁重新校正眼球追蹤，且可在不同光線環境下運作，此功能將率先於美國支援Tolt與LUCI替代控制系統，同時支援藍牙和有線連接配件。

Hikawa Grip & Stand for iPhone可助用家更容易握持iPhone。

Hikawa Adaptive MagSafe配件 Hikawa Grip & Stand for iPhone經Apple Store網上商店全球推出，備有3種新色可供選擇。此 MagSafe可調節的握把與支架配件，能以最適合自己的方式握持iPhone。配件由洛杉磯設計師Bailey Hikawa開發，與多位面對握力、力量與活動能力方面影響的身心障礙人士一同合作研發。

更多其他更新 「車輛移動提示」登陸visionOS，可協助在行駛車輛中運用Apple Vision Pro的乘客，減輕其暈車狀況。Apple Vision Pro亦將支援以臉部動作執行點按和系統操作，以及運用「停留控制」時，提供以眼睛選取元素的全新方式。 「觸控調節」在iOS和iPadOS提供全新度身訂造個人設定方式。 「Made for iPhone助聽器」能更穩定地橫跨不同Apple裝置配對與切換，並於 iOS、iPadOS、macOS和visionOS帶來更佳設定體驗。 「放大文字」支援功能登陸tvOS，讓弱視觀眾得以放大螢幕文字，方便閱讀。 「名稱識別」功能可在有人叫出失聰或聽障用户的名字時，發出通知，支援全球逾50種語言。

對於難以運用傳統控制器的用户，現可將Sony Access控制器作為遊戲控制器，並連接至 iOS、iPadOS和macOS，並可度身訂造設置搖桿、9個內置按鈕，以及最多額外四個外部按鈕或特殊開關的配置方式，及結合兩組控制器使用。