Toyota RAV4 HEV混能版雙型號登場　38萬起四驅仲升級配置！

Toyota RAV4 HEV有Adventure越野混能版及Limited旗艦混能版兩個車型。

皇冠汽車踏入60周年，宣布帶來，經典豐田Toyota RAV4全新HEV混能版，一式兩款包括硬朗粗獷、專為戶外活動而設計的Adventure越野混能版，以及都市優雅豪華Limited旗艦混能版。標配E-Four四驅技術及首次搭載豐田第4代主動式安全系統TOYOTA Safety Sense 4.0，車價$37.9萬起甚為吸引。

都市越野雙重美學 全新RAV4 HEV在外觀設計上大改，採用豐田最新的Hammerhead鎚頭鯊設計語言。Adventure 越野混能版擁有專屬大面積運動化水箱護罩，配合配備專屬18吋6幅式啞光灰色合金輪圈、懸空式車頂架及越野專屬車身配飾，營造出強悍硬朗的冒險姿態。 Limited旗艦混能版的車頭則有車身同色進氣格柵設計，完全不同感覺。專屬20吋光面切削雙色合金輪圈、緊貼式車頂架及專屬車身配飾，設計感覺更加成熟簡約。

高機能座艙齊全配置 全新RAV4 HEV的座艙以水平線條為基調的內裝設計，簡約利落，Adventure越野混能版設計上多了一些動感橙色縫線點綴。中央有由12.3吋全電子儀錶及多功能顯示屏，加上12.9吋輕觸式屏幕音響系統組成，支援無線Apple CarPlay與導航功能，Limited旗艦混能版更特別配備彩色投射式顯示屏。 標配長達1.1米的全景天幕，帶上掀及開關功能連電動遮陽簾。車內配備雙區域恆溫冷氣系統連 nanoe X納米離子空氣淨化功能及S-Flow、前排Qi電話無線充電裝置。Adventure越野混能版配備前排電暖座椅，而Limited旗艦混能版更升級前排電暖及通風座椅以及後排左右電暖座椅，配合原廠透氣皮革與織物及塗飾。電動尾門與高達489升特大尾箱空間，以及原廠JBL 8聲道功率放大器及9組喇叭的音響組合，配置齊全。

四驅技術配安全系統 全新RAV4 HEV搭載豐田2.5升直列四缸VVT-iE D-4S直噴引擎，第五代油電混合動力系統調控下，提供194PS最大綜合馬力、前208Nm/後121Nm最大電動馬達扭力及221Nm最大引擎扭力輸出，靜止至時速100km/h只需7.3秒。同時低至16.39km/L的油耗表現，在油價高企下特別吸引。 E-Four四輪驅動技術透過引擎及前後兩組永磁同步馬達分配動力，即時提供強大抓地力與行駛穩定性。首次導入車身動態平衡控制系統，改善日常起步及停燈位時的頓挫感，更能透過電子感測器即時監測行駛狀態，並針對個別車輪施以微細煞車力道控制，抑制過彎或顛簸路段的側向晃動，大幅提升乘坐舒適性。

配合TNGA高剛性低重心底盤，以及5種駕駛模式（Normal、Eco、Sport、Custom、EV）及兩種地形模式（Snow、Trail），道路或郊野小徑同樣可以駕馭。

全新TSS 4.0安全系統 升級搭載最新TOYOTA Safety Sense 4.0豐田第4代主動式安全系統，包括全新路標識別輔助、前車啟動提示，以及預警式防護系統附自動剎車輔助、雷達感應式車距巡航定速系統、線道追蹤輔助系統、線道偏離警示系統及防護式駕駛輔助系統。標配360°全景泊車影像系統及泊車防碰撞輔助系統，而Limited旗艦混能版更額外搭載Advanced Park自動泊車輔助系統。 全新RAV4 HEV Adventure（越野混能版）登場價$379890、Limited（旗艦混能版）登場價$419880，將於5月21日至25日於沙田新城市廣場1期羅馬廣場展出，同場更有紀念品發售及打卡位，車迷不容錯過。