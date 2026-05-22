全新BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition 長軸距純電動SUV

寶馬香港首度推出純電BMW iX1的長軸距版本，不只是一部長版iX1，獨有的M Sport規格，更寬敝後座車廂空間，加上標配一系列頂級裝備，更長的純電續航里程，連同實惠貼地的車價，即使電動車一換一優惠已完結，仍然有一定的吸引力。
更寬敝後座空間
全新BMW iX1 eDrive20L M Sport加長軸距設計，車身總長4,616mm，軸距達2,802mm，較標準版本分別增加116mm及110mm，即使是緊湊型純電SUV，後座仍然闊落。後排乘客可享受較標準版本增加81mm的腿部空間及107mm的膝部空間，更採用更柔軟的泡棉及延長15mm的座墊，提升承托感與乘坐感。
後排座椅採用三段式40:20:40分體設計，椅背可摺疊放平，令總儲物容量由490L大幅增加至1,600L，較標準版本多出105L，即使在車尾箱放置大型物品都輕鬆。新型號配備專為長軸距車型調校的舒適導向懸掛系統，行車更加穩定舒適，全景天幕玻璃天窗亦稍為增大，令車廂更顯開揚明亮。
其他配置跟標準版大致相同，標配M Sport套件，車頭採用具有菱形紋理細節的方形雙腎形鬼面罩，配合鋁質緞面車身飾件及19吋M輕合金雙輻式雙色輪圈，運動氣息強烈。車廂內有M真皮軚環及新款車線的運動型座椅，更標配Harman Kardon HiFi音響系統。
續航距離更長
搭載第五代BMW eDrive技術，電動馬達輸出150kW/204hp最大功率及250Nm峰值扭力，靜止加速至100km/h約8.6秒，最高時速達175km/h。64.7kWh高壓電池提供458至539km的WLTP續航里程，較標準版提升約10%。直流快速充電功率達130kW，10%至80%充電僅需29分鐘。
標配全套主動安全駕駛輔助系統及泊車輔助系統，包括主動式定速功能連主動線道維持功能、360°環視鏡頭系統及泊車輔助系統等，亦有智能感應開鎖系統連智能手機車匙等功能。
留意今次展出這部為左軚版，因為此款屬內地製造，因此車價僅$469,900，可與一眾國產品牌競爭。BMW將於5月23及24日在又一城舉行車展，BMW iX1 L M Sport長軸距版將會登場，不妨現場親自細看。查詢：3193 6888