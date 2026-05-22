全新BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition 長軸距純電動SUV

寶馬香港首度推出純電BMW iX1的長軸距版本，不只是一部長版iX1，獨有的M Sport規格，更寬敝後座車廂空間，加上標配一系列頂級裝備，更長的純電續航里程，連同實惠貼地的車價，即使電動車一換一優惠已完結，仍然有一定的吸引力。

更寬敝後座空間

全新BMW iX1 eDrive20L M Sport加長軸距設計，車身總長4,616mm，軸距達2,802mm，較標準版本分別增加116mm及110mm，即使是緊湊型純電SUV，後座仍然闊落。後排乘客可享受較標準版本增加81mm的腿部空間及107mm的膝部空間，更採用更柔軟的泡棉及延長15mm的座墊，提升承托感與乘坐感。