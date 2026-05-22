Devialet海港城專門店換新裝 新配色及限量喇叭雙雙登場

Devialet新店由巴黎團隊打造，採用開放式立面設計，產品牆展出全線喇叭及耳機產品。新增的Blue Cube沉浸式玻璃聆聽室，可在家居般的私密氛圍中，感受各款喇叭的聲學表現。

法國奢華音響品牌Devialet海港城專門店最近以全新面貌回歸，展示多款招牌產品之外，更新增了一個玻璃聆聽室。同時帶來全新夏日限定色的Devialet Mania喇叭，以及一款超限量Phantom Ultimate Roland Garros，設計優雅華麗。

今次亮點在3款Devialet Mania全新夏日限定色，外觀貫徹Mania的圓形球狀，但換上更年青的色調，包括充滿森林氣息的Moss Green、柔霧粉嫩的Rose Bloom及簡約純白White Mist。喇叭面印上斜體的字款，附有一款矽膠牌，最特別是每款均附連專屬Cocoon保護套與肩帶，可隨時攜帶到戶外使用。

喇叭頂部有4個鋁製全頻高音與中音單元，兩側為兩個38W D類重低音單元，頻寬達30Hz至20kHz，配合即時聲波成像技術的立體聲主動調校，帶來360°沉浸立體聲效，試聽立體感圓渾強勁，低音有力人聲透徹，單一個已有豐富的層次及立體感。內建電池具備10小時續航及IPX4防水，適合夏日戶外活動，不過重量亦達2.3kg。零售價為$8,490，比起舊款還便宜了一點。