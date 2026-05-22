iQOO Pad6 Pro平板電腦發布 13.2吋4K螢幕+13,000mAh超大電池

喜歡旗艦效能平板又想有更精細畫面表現的話，可留意早前 vivo 推出子品牌 iQOO 旗艦平板 iQOO Pad6 Pro，其配備 S8E Gen5 晶片同時，擁有 13.2 吋 4K 螢幕，並加入不少遊戲畫質加強功能。
iQOO Pad6 Pro 現已在內地發布及開賣，其具曼島、銀翼及灰晶色款，8+256 / 12+256 / 12+512 / 16+512 款式，優惠價 4,299 人民幣（約港元 $4,950）起。
iQOO Pad6 Pro 主打 13.2 吋 4K LCD 屏幕，其採 3：2 比例 3,840 x 2,512 解像度，對應 144Hz 更新率及可達 540Hz 觸控採樣率，並支援 Dolby Vision。
iQOO Pad6 Pro厚度及重量適合便攜
硬件部份裝置用上 S8E Gen5 晶片、大型 VC 立體散熱，內置 13,000mAh 超大電池，八場聲器全場景音效，機身厚度 6.18mm 機重 663g 同級便攜性不錯。
Mobile Magazine 短評：據透露 iQOO Pad6 Pro 加入不少遊戲特能功能，包括熱門遊戲 4K 畫質提升及超幀，及配合專屬磁吸散熱爽的 Monster+ 高效能遊戲模式。
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