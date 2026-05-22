世界盃｜iPhone免費App《Apple Sports》　實時賽果即刻睇！（內附下載連結）

免費iPhone app《Apple Sports》於全球逾170個國家與地區App Store可供下載，當中包括香港，球迷可緊貼即時得分、統計數據等內容。《Apple Sports》以速度與簡潔為設計理念，介面簡單易用，心水球隊與聯賽資訊一目了然，可按此免費下載。

實時緊貼體育賽事 為迎接世界盃6月開鑼，球迷可利用《Apple Sports》了解賽事分組，更可追蹤整場世界盃賽事或心水國家隊，度身訂造專屬得分板，緊貼世界盃動態。 追蹤球隊後，用户可經iPhone鎖定畫面或經Apple Watch的「即時動態」，快速緊貼賽事每一時刻。球迷亦可於iPhone、iPad及MacBook 主畫面加入小工具，實時追蹤賽事進展。《Apple Sports》下，球迷點按一下即可前往《Apple TV》app，於世界盃賽事期間經連接串流服務觀賞直播。《Apple Sports》不止得足球，有齊NBA、F1、網球、高爾夫球、棒球及美式足球等賽事，球迷可以按喜好追蹤。

世界盃新功能 為協助用戶在整場世界盃賽事期間投入參與、掌握最新資訊，《Apple Sports》同時推出全新功能，包括： 賽事晉級圖：以簡潔且可滑動瀏覽的介面，展示每輪對陣賽程及每輪賽果，方便球迷追蹤球隊由小組賽至決賽的晉級旅程。

視覺形象呈現陣型：升級版Game Card以視覺形象形式，展示每隊正選陣容，以便每場賽事前提供更深入戰術分析。

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