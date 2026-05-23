Samsung Galaxy S27 Pro相機規格流出 長焦鏡頭與S27 Ultra有分別

自今年四月起，市場持續傳出 Samsung 將會為下代旗艦手機 Galaxy S27 系列增添第四名成員 Galaxy S27 Pro。繼早前有關屏幕尺寸的消息曝光後，今日再有爆料進一步揭示了其相機模組的具體細節，讓外界對這款全新機型有更清晰的了解。

早期的市場分析普遍預測，Galaxy S27 Pro 的定位類似於一款體積較細、且未配備 S Pen 的 Galaxy S27 Ultra。不過，最新的傳聞對此提出了不同的看法，指出兩款機型雖然在核心拍攝硬件上有共通之處，但長焦鏡頭的配置將會成為區分兩者的重要指標。