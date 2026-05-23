Samsung Galaxy S27 Pro相機規格流出 長焦鏡頭與S27 Ultra有分別

自今年四月起，市場持續傳出 Samsung 將會為下代旗艦手機 Galaxy S27 系列增添第四名成員 Galaxy S27 Pro。繼早前有關屏幕尺寸的消息曝光後，今日再有爆料進一步揭示了其相機模組的具體細節，讓外界對這款全新機型有更清晰的了解。
早期的市場分析普遍預測，Galaxy S27 Pro 的定位類似於一款體積較細、且未配備 S Pen 的 Galaxy S27 Ultra。不過，最新的傳聞對此提出了不同的看法，指出兩款機型雖然在核心拍攝硬件上有共通之處，但長焦鏡頭的配置將會成為區分兩者的重要指標。
Galaxy S27 Ultra或改用三鏡頭
消息指出，Samsung Galaxy S27 Ultra 的機背或會改用三鏡頭設計，相比歷代旗艦減少了一枚鏡頭，意味著屆時只會保留單一長焦鏡。雖然鏡頭數量有所調整，但其主鏡頭與超廣角鏡頭預計會全數換上全新的感光元件，以進一步提升整體的攝影效能。
若果這項消息屬實，Samsung Galaxy S27 Pro 將同樣受惠，搭載與 Ultra 版本完全相同的全新主鏡頭及超廣角感光元件。不過，兩者在長焦鏡頭的選擇上將會有所不同。業內推測，這個差異很大程度上是基於 Galaxy S27 Pro 較為緊湊的機身設計。由於內部空間相對有限，Pro 版本或許只能配備尺寸較小的長焦感光元件來遷就機身厚度。更多關於這兩款新機的光學規格及硬件參數，仍有待市場作進一步釋出。
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