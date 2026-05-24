OPPO Reno16系列規格曝光 傳Pro版配置6.78吋LTPO屏幕

OPPO 即將在內地市場發表全新 Reno16 系列手機，目前 Reno16 及 Reno16 Pro 兩款機型已經率先展開預訂活動。在正式公布售價與上市詳情之前，官方進一步釋出了新機的相機規格細節!

據了解在相機配置方面，OPPO 官方確認 Reno16 系列將搭載後置三鏡頭模組，當中最大的焦點在於採用高達 200MP 像的高解析度主鏡頭。為了提供更全面的拍攝焦段覆蓋，該系列亦同時配備了 50MP 像的潛望式長焦鏡頭以及 50MP 像的超廣角鏡頭。至於前置相機部分同樣獲得升級，搭載一枚 50MP 像素的超廣角自拍鏡頭，方便用家進行多人合照及拍攝高畫質影片。不過需要留意的是，官方宣傳資料的細則中亦有提及，標準版與 Pro 版在實際搭載的感光元件型號上可能會存在些微分別。