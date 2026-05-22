3香港推3款創新5G月費計劃　包寵物醫療、長者身體檢查同跨境巴士車飛？

和記電訊香港流動通訊品牌3香港及3SUPREME，推出3項以家庭為核心的5G月費計劃及配套服務，涵蓋長幼、毛孩家長和寵物。3大方案網羅5G服務、網絡保安、家居保險、長者北上及健康管理優惠，以至寵物醫療與護理等服務，構建「一PLAN化」5G數碼生活。

「至得寵」5G月費計劃 家中有毛孩的話可選擇人寵共享的「至得寵」56月費計劃，和記電訊香港夥拍香港最大型獸醫集團Pet Space，結合寵主5G通訊服務結合寵物醫療及護理。月費計劃有$238及$398兩款，$238可享100GB本地數據及3GB內地澳門數據，連寵物定位器及寵物頸圈。 計劃同時包括由Pet Space提供的全面健康檢查、狗隻或貓隻疫苗注射、24小時寵物醫療WhatsApp熱線，以及免費寵物專車接送服務，直達指定動物診所。$398月費計劃更可享Pet Space旗下診所的購物及服務優惠，包括獸醫診所購物券、寵物洗牙折扣，價值高達$11900。

「健悠三地」5G月費計劃 這計劃專為60歲以上、喜歡北上的銀髮一族而設，長者月費$128起至$528 5種級別，包20GB至50GB三地共享數據，更可開設內地副號，以及最少每月一張大灣區跨境巴士免費車票、內地兩折洗牙優惠，兼贈送HUAWEI智能手環或智能手錶。 選用$238以上月費計劃更包括每年一次免費精選或詳細身體健康檢查；$528月費計劃可享雙SIM 共享數據月費計劃，免費禮遇如健康檢查、巴士車票、智能手錶等亦雙倍加碼，總值高達$28000。

「5G寬頻PRO」月費計劃 「5G寬頻PRO」月費計劃全港首個結合5G、網絡保安及免費家居保險的一站式方案，應對網絡攻擊安心上網。計劃回贈後月費由$208起，無需拉線插電即用，兼豁免租用路由器的費用。 新計劃有總值高達$8804的上台禮遇，包括高達$2500旅遊現金券套票、4年免費家居保險，及由網絡安全公司提供的「AI智網管家」及「內容管理通行證」服務等，全面保障網絡安全。