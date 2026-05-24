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科技
出版：2026-May-24 12:00
更新：2026-May-24 12:00

Tamagotchi他媽哥池聯乘CASETiFY手機配件 粉絲必搶限定電子寵物主機！

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Tamagotchi聯乘CASETiFY推出電子寵物全新聯乘系列。

Tamagotchi聯乘CASETiFY推出電子寵物全新聯乘系列。

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他媽哥池Tamagotchi早前的新版Tamagotchi Paradise大熱，CASETiFY今次與Bandai Namco Entertainment攜手合作，推出經典掌上電子寵物全新聯乘系列。除了手機配件，更有獨家限定 Tamagotchi主機、行李箱、絨毛耳機收納袋及背帶吊飾等，款式極多，粉絲一定要有！

Tamagotchi x CASETiFY聯乘系列有齊手機殼、AirPods殼、絨毛耳機收納袋等。 Tamagotchi招牌角色Mametchi系列。 Tamagotchi的另一角色Kuchipatchi系列。 Tamagotchi第二代角色Mimitchi系列。

復古手機配件

這個聯乘系列以Tamagotchi初代為主題，融合復古數碼像素美學為靈感，各款手機殼用上鮮明可愛色彩、經典寵物角色以及貼紙風設計，極有懷舊Y2K感，個人推介Tamagotchi主機包裝設計手機殼以及Threads爆紅朱元璋（Mametchi）款式。另外更有手機繩、AirPods保護殼、絨毛耳機收納袋、Apple Watch錶帶、MagSafe磁吸支架及iPad保護套等配件。

獨家限定Tamagotchi主機有聯乘設計。 CASETiFY Travel Tamagotchi 21吋Bounce防摔行李箱。 CASETiFY首次推出Tamagotchi Chase Cards卡牌。

必搶限量主機

今次更推出獨家限定Tamagotchi主機，專為是次聯乘特別設計、印有CASETiFY標誌的獨特外殼，極具收藏價值。另外CASETiFY Travel Tamagotchi聯乘系列21吋Bounce防摔行李箱，更可作個人化自訂，自由選擇喜愛的Tamagotchi角色圖案及像素字體印上個人專屬名字。

CASETiFY亦同步推出品牌全新概念的Tamagotchi Chase Cards卡牌，有「普通」到「超極稀有」6 個稀有度級別的卡。Tamagotchi x CASETiFY聯乘系列亦將於5月29日至31日舉行的ComicCon Hong Kong展出，現場選購此聯乘系列產品，即可獲贈收藏卡乙包。

Tamagotchi x CASETiFY聯乘系列的產品售價由$119起，將於5月29日起於官網及全線 CASETiFY STUDiO門市正式發售。

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