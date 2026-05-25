OPPO Find X10 Pro Max版或取消 Find X10 Ultra相機規格流出

近期關於 OPPO 全新旗艦手機 Find X10 系列的市場消息持續增多。早前一直有傳聞指出，該系列將會推出 Find X10、Find X10 Pro 以及 Find X10 Pro Max 三款型號。不過據知名爆料人士「數碼閒聊站」最新透露的資訊，OPPO 的產品規劃疑似出現變動，Find X10 Pro Max 的開發進度或會延遲，甚至面臨被完全取消的風險。

在Find X10 Pro Max 版本前景未明的情況下，市場目光轉向了規格更高的 Find X10 Ultra。據消息指出，目前 Find X10 Ultra 的工程機正在測試配備 3 倍光學變焦的潛望式長焦鏡頭，廠方正在評估兩款感光元件方案，分別為 2 億像素的 1/1.2 吋感光元件，以及 2 億像素的 1/1.28 吋感光元件。從硬件數據分析，1/1.2 吋的感光元件面積較大，具備較佳的進光量，理論上能提供更理想的背景虛化效果與整體影像質素。最終方案將取決於廠方的鏡頭調校技術與影像處理算法。此外，早前亦有消息指 OPPO 正在為 Find X10 Ultra 測試一款支援 LOFIC 技術的 2 億像素 1/1.12 吋主鏡頭感光元件，以提升高光及暗位細節的動態範圍表現。