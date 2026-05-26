Ferrari Luce法拉利史上首部純電動跑車　前Apple設計師操刀、1035匹超跑索價幾多？

Ferrari Luce是法拉利史上首款純電動車，剛剛正式全球發表！由前Apple首席設計官Jony Ive及其設計團隊LoveFrom聯合操刀，於意大利Maranello車廠製作。車名「Luce」在意大利語中意為「光」，象徵引領法拉利走向未來的新篇章。這款豪華純電跨界轎跑跑車打破了品牌多項傳統，不僅擁有高達1035匹馬力的性能，更是品牌史上第一款4門5座車型。

Luce的外型呈現極具未來感的流線飛船造型，網民認為跟Honda e電動車有幾分相似。車身尺寸車長5026mm、車高1544mm、軸距達2961mm，車重約2260公斤。後門採用對開式馬車門設計，相當破格。搭載四輪轉向、源自F80的48V主動懸吊系統，更配備前23吋、後24吋的staggered 胎圈，是法拉利量產車歷史上最大尺寸。

Luce內裝由前Apple首席設計官Jony Ive及其設計團隊LoveFrom聯合操刀。極致簡潔並保留實體按鍵及機械撥桿。3D懸浮多層儀表板採用Samsung生產的雙層OLED顯示屏，將實體機械指針與數位圖層交疊，充滿科幻立體感。業界首創彩色E-Ink墨水屏鑰匙，插入中控台時，鑰匙與全車螢幕會同步連動點亮、自動解鎖檔位。全車座艙零塑膠製成，由可回收鋁合金透過5軸CNC精密銑削而成，細節處極具Apple的極簡高檔質感。

核心規格與性能表現

法拉利強調Luce並非只是「把法拉利電動化」，而是完全圍繞電能技術自主研發的車型。Luce為四輪驅動，搭載4部具獨立永磁同步電動馬達，在Boost模式下綜效馬力高達1035匹，加速0-100 km/h加速僅需2.5秒，衝上200km/h只要6.8秒，極速可達310km/h。配置由法拉利開發、採用SK On電芯的122kWh鋰電池組，在歐洲WLTP標準下，續航里程約530公里。採用880V高壓平台，支援最高350kW的直流快充。

失去引擎聲浪，法拉利特別設計出真實機械放大的「模擬聲浪」與「模擬換檔」，在車軸中心安裝了精密加速度計，捕捉馬達運轉時的真實震動與物理音頻，像電吉他一樣進行迴路等化與放大，轉化為獨一無二的純電法拉利轟鳴聲，並非一般低階的「模擬合成假聲浪」。