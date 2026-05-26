航拍機小型無人機法規一文睇清　邊款完全毋須註冊？操作規定一覽

航拍機越來越普及，而且入手門檻亦越來越低，不過購買之前是否清楚香港的小型無人機法例？《選擇》月刊於595期調查無人機銷售點，發現店員提供的法例資訊參差，甚至未能清楚向消費者說明相關的法例要求。因此在入手遊玩之前，必需自行留意玩航拍機的基本法例及規則，以免犯法遭受檢控。

DJI Neo屬於249克下的完全免註冊型號。

小型無人機重量 政府在《民航條例》（第448章）下所訂立的附屬法例《小型無人機令》（第448G章）已於2022年12月1日起全面實施，並於2025年7月作出修訂。現時市面上的消費級小型無人機，重量普遍不超過7公斤，消費級小型無人機一般屬於「甲1類」或「甲2類」，普遍來說，輕於249克不需要進行註冊和標籤，亦毋須遙控駕駛員的註冊。 不過要留意，小型無人機裝設配件例如電池、鏡頭濾鏡、旋翼防護罩、照明燈等，其重量都會一併被計算。部分小型無人機型號提供不同續航力的電池讓消費者選擇，標準電池機身重量為「輕於249公克」，屬於「甲1類」；但若改用長續航電池時有機會因實際重量增加而被歸為「甲2類」。

完全免註冊型號：

DJI Neo 2

DJI Neo

DJI Flip 標準電池免註冊型號：

DJI Lito 1

DJI Lito X1

DJI Mini 5 Pro

DJI Mini 4 Pro

Insta360 Antigravity A1 裝配長續航電池後需註冊型號：

DJI Lito 1

DJI Lito X1

DJI Mini 5 Pro

DJI Mini 4 Pro

Insta360 Antigravity A1 必需註冊型號：

DJI Mavic 4 Pro

DJI Mavic 3 Pro

DJI Air 3S

DJI Avata 360

DJI Avata 2

標準操作規定概要 限制高度：標準甲1類最高飛行高度不得高於地面以上100呎，甲2類（250克至7公斤）最高飛行高度不得高於地面以上300呎。 最高飛行速度：標準甲1類及甲2類限制在20km/h以內，甲2類若能滿足更大的安全橫向間距，最高可提升至每小時50km/h。 最低橫向安全間距：標準甲1類與非參與人、構築物、車輛或船隻必須保持至少10米的水平距離。甲2類時速在20至50公里之間時必須保持至少30米水平距離。 與遙控駕駛員最大距離：無人機與駕駛員之間的距離不得超過50米，甲2類為500米。

禁區未獲准切勿進入：未經許可，嚴禁在限制飛行區（如維多利亞港上空等）內進行放飛。 只限日間放飛：只允許在日出前半小時至日落後半小時內操作。 保持直接目視：整個飛行期間，無人機必須全程維持在操作者的視線範圍內。

註冊注意事項 若操作類別屬於「標準甲2類操作」，放飛前小型無人機的負責人（例如機主）、遙控駕駛員，以及小型無人機本身，均必須事先透過民航處的電子平台「SUA一站通」網站完成註冊。負責人的年齡須為18歲或以上，而遙控駕駛員則須年滿14歲。 無人機成功完成註冊後，申請人會獲發一張印有專屬註冊號碼及二維碼的註冊標籤。負責人必須將註冊標籤貼在小型無人機主機身的外露表面上，並確保註冊標籤清晰可見作識別。 無人機註冊非考牌

有些新手玩家會混淆「註冊」與「考牌」，部分無人機安裝大電變成甲2類時，玩家只需要在網上免費登記個人資料（標準等級遙控駕駛員）以及登記該部無人機即可，並不需要去考任何執照（證書）標準操作員登記。不過甲2類飛機依法必須購買第三者責任保險，需要特別預留預算。

放飛地點注意 香港可以放無人機的地方其實有限，首先必要遠離限制飛行區（如維多利亞港、高鐵西九龍管制站、香港國際機場、長洲直升機起降場一帶）及《飛航（飛行禁制）令》設立的飛行禁區（即竹篙灣一帶、香港迪士尼樂園）。 康文署轄下的康樂場地均禁止使用無人機，郊野公園可以放飛，但必須避開民航處劃定的「限制飛行區」，以及「特別地區（例如濕地公園）」、「海岸保護區」。每次飛行前應查閱「SUA一站通」的無人機飛行圖，了解最新指定的限制飛行區。

康文署推行小型無人機活動試驗計劃，揀選5個適合放飛的場地供團體申請租用，包括摩星嶺配水庫花園、樂富配水庫休憩花園、大頭嶺遊樂場（滾軸溜冰場）、獅子山公園（棒球場）及玉桂山配水庫休憩處。但只限團體事前租用，個別人士就不能放飛。