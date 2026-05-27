Samsung Galaxy S27或為控制成本 採用京東方提供OLED螢幕

韓國業界近期傳出消息，指出中國面板大廠京東方（BOE）正積極爭取成為三星（Samsung）下一代旗艦手機 Galaxy S27 系列的次要 OLED 螢幕供應商。據科技媒體 ZDNET Korea 的報道，這項潛在的合作案不僅涉及技術評估，更揭露了京東方為了打入這條頂級產品線所開出的定價策略。

報道指出，Samsung的流動通訊業務部（MX）早已向京東方索取關於 Galaxy S27 OLED 面板的開發資訊，並已經對相關測試樣本進行了一個多月的評估。來自業界的知情人士透露，京東方目前的技術進度符合 Galaxy S27 的螢幕規格要求，在開發過程中並沒有遇到重大的技術瓶頸，意味著產品具備實際量產的可行性。