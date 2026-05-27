Samsung Galaxy S27或為控制成本 採用京東方提供OLED螢幕

韓國業界近期傳出消息，指出中國面板大廠京東方（BOE）正積極爭取成為三星（Samsung）下一代旗艦手機 Galaxy S27 系列的次要 OLED 螢幕供應商。據科技媒體 ZDNET Korea 的報道，這項潛在的合作案不僅涉及技術評估，更揭露了京東方為了打入這條頂級產品線所開出的定價策略。
報道指出，Samsung的流動通訊業務部（MX）早已向京東方索取關於 Galaxy S27 OLED 面板的開發資訊，並已經對相關測試樣本進行了一個多月的評估。來自業界的知情人士透露，京東方目前的技術進度符合 Galaxy S27 的螢幕規格要求，在開發過程中並沒有遇到重大的技術瓶頸，意味著產品具備實際量產的可行性。
這次合作最大的誘因在於成本控制。據悉京東方為這批 OLED 面板開出的單價，比 Samsung Display 自家生產的同級面板還要低5美元。從企業財務角度來看，大幅降低零件成本對 Samsung MX 部門無疑是一大利好因素。然而，這項採購變動同時引起了內部憂慮，因為轉用京東方面板可能會打亂 Samsung電子既有的 OLED 生態系統，甚至直接衝擊自家顯示部門及相關零件供應商的利潤空間。
Galaxy S系列手機慣常使用自家製螢幕
回顧過往的產品佈局，Samsung在採購非自家螢幕上並不陌生，例如近期的中階機型 Galaxy A57 就起用了 TCL 華星光電（CSOT）等外部企業的組件。不過，定位旗艦的 Galaxy S 系列多年來一直堅持使用自家出產的螢幕，從未採用過第三方產品。
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