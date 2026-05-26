Anker Liberty 5 Pro系列獲健力士最清通話認證　首款內存運算AI晶片耳機有幾勁？

Anker正式發布全新消噪耳機Liberty 5 Pro Max與Liberty 5 Pro兩款產品，耳機內置自研發首款基於內存運算架構的大模型運算能力AI音訊晶片Thus A1，更獲「全球TWS耳機最佳通話質素」的健力士世界紀錄認證！

自研發Thus A1晶片

Thus A1晶片由Anker與知存科技歷時3年聯合研發，晶片運算能力大幅提升後，維持低功耗的同時，音質與通話清晰度將會提高，將「聽得清」變成「聽得懂」。搭載AI模型應用範圍絕不局限於通話降噪，未來更可改良音質、主動降噪等核心領域。傳統藍牙晶片的整體運算能力約為30M FLOPS，而Thus A1則高達5G FLOPS，提升約150倍。

傳統演算法難以應對的突發噪音，例如身旁的人突然說話、隔壁傳來狗吠聲、餐廳裏碗碟掉落的脆響，Thus A1並非識別噪音後進行過濾，而是直接提取並保留說話者的聲音，令聲音可以清晰完整並不失真地傳遞到對方耳中，通話效果不再受周圍環境限制。