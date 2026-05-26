Anker Liberty 5 Pro系列獲健力士最清通話認證　首款內存運算AI晶片耳機有幾勁？

Anker正式發布全新消噪耳機Liberty 5 Pro Max與Liberty 5 Pro兩款產品，耳機內置自研發首款基於內存運算架構的大模型運算能力AI音訊晶片Thus A1，更獲「全球TWS耳機最佳通話質素」的健力士世界紀錄認證！
自研發Thus A1晶片
Thus A1晶片由Anker與知存科技歷時3年聯合研發，晶片運算能力大幅提升後，維持低功耗的同時，音質與通話清晰度將會提高，將「聽得清」變成「聽得懂」。搭載AI模型應用範圍絕不局限於通話降噪，未來更可改良音質、主動降噪等核心領域。傳統藍牙晶片的整體運算能力約為30M FLOPS，而Thus A1則高達5G FLOPS，提升約150倍。
傳統演算法難以應對的突發噪音，例如身旁的人突然說話、隔壁傳來狗吠聲、餐廳裏碗碟掉落的脆響，Thus A1並非識別噪音後進行過濾，而是直接提取並保留說話者的聲音，令聲音可以清晰完整並不失真地傳遞到對方耳中，通話效果不再受周圍環境限制。
耳機化身智能助理
除了通話降噪，Anker Liberty 5 Pro Max更將AI能力延伸，例如「AI隨身筆記」功能，可自動將對話內容轉化為文字摘要與待辦事項。充電盒搭載1.78吋AMOLED觸控屏幕，除了支援切換降噪強度等日常操作外，更整合了AI翻譯功能，支援100種語言的面對面翻譯與即時翻譯。Anker Liberty 5 Pro則專注於極致的通話降噪體驗，效果較上一代提升兩倍。
兩款耳機均內置個性化調音技術HearID 5.0，可依據個人聽覺偏好即時校準音頻輸出。同時搭載即時音質增強模型，動態識別並提升音頻中最易在壓縮過程中損失的中高頻細節，令樂器細節與人聲清晰度均有明顯提升，改善壓縮音訊常見的模糊感。
支援20多種即時語音指令，無需喚醒詞即可本地部署運行，切換歌曲和調節音量等日常操作均可以語音完成，不受手機系統與音樂應用程式限制。耳機單次續航達12小時，配合充電盒總續航可達50小時。Anker Liberty 5 Pro Max定價$1799、Liberty 5 Pro定價$1299，新產品預計於6月上旬起於香港開售。