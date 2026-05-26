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科技
出版：2026-May-26 19:00
更新：2026-May-26 19:00

Google Translate新功能測試中　將推離線即時翻譯、毋須耳機可收聽

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Google Translate即時翻譯功能即將帶來兩項更新。

Google Translate即時翻譯功能即將帶來兩項更新。

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Google Translate即時翻譯功能（Live Translation）長期以來一直是高階無線耳機的賣點，早前Google將這項功能擴展到了更廣泛的設備，讓用戶幾乎可以使用任何耳機來收聽翻譯，無論聲音是人說的還是透過螢幕等數位介面顯示。

Google Translate現時必須使用耳機。（圖片來源：Android Authority） Google Translate未來可直接在手機聽筒收聽。（圖片來源：Android Authority）

不需耳機即時翻譯

現時Android和iOS 的即時翻譯功能只有在使用耳機或耳塞時才能使用，Google正在探索讓用戶無需耳機即可收聽即時翻譯的可能性，使用者毋須使用耳機，只需將手機聽筒靠近耳朵即可收聽翻譯文字。

這項功能正在Android版Google翻譯應用的測試版本中進行測試，雖然尚未正式上線，但Android Authority透過修改應用程式碼成功啟動了該功能。未連接耳機時，「聆聽模式」選項不能選擇，最新截圖顯示了將手機靠近耳朵時啟動該模式的新選項，並顯示了連接耳機後的介面。

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Google Translate即將開放離線即時翻譯功能。（圖片來源：Android Authority） Google Translate的即時翻譯功能只支援指定語言。（圖片來源：Android Authority） Google Translate離線即時翻譯介面。（圖片來源：Android Authority）

離線即時翻譯

另外Google Translate早已提供即時翻譯功能，隨著Gemini的推出更進一步完善，不過仍然無法離線使用。Google在測試版本中，顯示Google正在開發離線翻譯模式，語言包括英文、法文、德文、葡萄牙文、意大利文及西班牙文。雖然Google翻譯允許下載語言包以供離線使用，但目前這些語言包僅支援文字或圖像，相信未來即時翻譯都可以離線用到。

消息來源：Android Authority

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