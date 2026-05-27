iPhone 18 Pro傳聞整合　8項焦點新功能值唔值得換機升級？

雖然iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max要到9月才會發布，但關於這兩款裝置的傳聞已經很多了。據報道，iPhone 18 Pro的特別配色將為深櫻桃色，與淺藍色、深灰色和銀色一同推出，現有的宇宙橙和深藍色預計將會停產。截至2026年5月，以下總結了傳聞中iPhone 18 Pro機型的8項功能。

iPhone 18 Pro新功能

更小的動態島：有傳言稱，iPhone 18 Pro機型的Face ID泛光照明器將被移至螢幕下方，為設備上更小的動態島鋪路。

LTPO+顯示器：預計下一代Pro機型將沿用iPhone 17 Pro的整體設計，包括6.3吋和6.9吋兩種螢幕尺寸，以及保留容納3顆後置相機的平台，據稱這些螢幕將採用所謂的LTPO+顯示技術，這將有助於延長電池續航力。

可變光圈：據傳iPhone 18 Pro兩款機型的主相機均為4.8百萬像素Fusion相機，將配備可變光圈，使用戶能夠控制進入鏡頭並到達感測器的光量，從而更好地控制景深。由於手機尺寸限制，iPhone的影像感測器尺寸較小，目前尚不清楚這項改進究竟能帶來多大的實際效果。