iPhone 18 Pro傳聞整合　8項焦點新功能值唔值得換機升級？

雖然iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max要到9月才會發布，但關於這兩款裝置的傳聞已經很多了。據報道，iPhone 18 Pro的特別配色將為深櫻桃色，與淺藍色、深灰色和銀色一同推出，現有的宇宙橙和深藍色預計將會停產。截至2026年5月，以下總結了傳聞中iPhone 18 Pro機型的8項功能。
iPhone 18 Pro新功能
更小的動態島：有傳言稱，iPhone 18 Pro機型的Face ID泛光照明器將被移至螢幕下方，為設備上更小的動態島鋪路。
LTPO+顯示器：預計下一代Pro機型將沿用iPhone 17 Pro的整體設計，包括6.3吋和6.9吋兩種螢幕尺寸，以及保留容納3顆後置相機的平台，據稱這些螢幕將採用所謂的LTPO+顯示技術，這將有助於延長電池續航力。
可變光圈：據傳iPhone 18 Pro兩款機型的主相機均為4.8百萬像素Fusion相機，將配備可變光圈，使用戶能夠控制進入鏡頭並到達感測器的光量，從而更好地控制景深。由於手機尺寸限制，iPhone的影像感測器尺寸較小，目前尚不清楚這項改進究竟能帶來多大的實際效果。
A20 Pro晶片：Apple下一代A20 Pro晶片預計將採用台積電第一代2nm工藝，而A19 Pro晶片則採用3nm工藝。憑藉2nm架構和全新的封裝設計，A20 Pro晶片有望在效能和能源效率方面實現顯著的同比提升。
C2數據機：Apple為5G和LTE網路定制的C1數據機去年在iPhone 16e中首次亮相，隨後在 iPhone Air中搭載了C1X晶片。預計在iPhone 18 Pro機型中搭載的第三代C2數據機將進一步提升效能。C2數據機可支援透過衛星連接5G網絡，無需Wi-Fi或網絡連接即可進行網頁瀏覽。
N2晶片：大多數iPhone 17系列機型和iPhone Air都配備了Apple自主設計的N1晶片，支援Wi-Fi 7、藍牙6和Thread功能。預計iPhone 18 Pro機型將搭載蘋果新一代N2晶片，但目前尚不清楚此次升級會帶來哪些改進。
簡化相機控制：預計Apple將在iPhone 18 Pro機型上簡化相機控制按鈕，取消觸控靈敏度和觸覺回饋，重新設計的按鈕將僅具備壓力感應功能。
重新設計的後置陶瓷面板：據傳iPhone 18 Pro機型的MagSafe後置陶瓷面板區域將採用比目前雙色設計更磨砂、更無縫的外觀。
預計Apple將於9月發布iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max和一款可折疊 iPhone，隨後將於明年初發布標準版iPhone 18、低階版iPhone 18e和第二代iPhone Air。
消息來源：MacRumors