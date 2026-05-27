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科技
出版：2026-May-27 15:45
更新：2026-May-27 15:45

Samsung Galaxy S26 FE料備四色外殼　效果圖率先曝光

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SAMSUNG Galaxy S26 FE 保護殼效果圖流出！機身外觀與配色細節曝光

SAMSUNG Galaxy S26 FE 保護殼效果圖流出！機身外觀與配色細節曝光

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Samsung預期於今年下半年推出全新次旗艦手機Galaxy S26 FE，而隨着發布時間漸近，網絡上開始出現更多關於該機的情報。繼早前於Geekbench跑分庫曝光了部分核心硬件規格後，近日有第三方配件生產商率先流出了Galaxy S26 FE的保護殼效果圖！

採用全新相機島設計

從最新流出的效果圖可見，Galaxy S26 FE的整體外型毫不意外地延續了Galaxy S26系列的家族式設計語言，機背布局與Galaxy S26及Galaxy S26+相當接近，並採用了全新的相機島設計。

至於機身正面則繼續配備平面屏幕，頂部中央設有開孔式前置鏡頭。雖然圖片顯示新機擁有幼細的屏幕邊框，但考慮到這類由配件商繪製的效果圖通常只基於機身CAD尺寸數據製作，未必能精準反映實際的邊框闊度與屏佔比細節。

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SAMSUNG Galaxy S26 FE 保護殼效果圖流出！機身外觀與配色細節曝光 Samsung Galaxy S26 FE 現身 Geekbench Exynos 2500 性能首度曝光 Galaxy S26 FE在Geekbench 數據庫中，單核心運算獲得 2,426 分，而多核心運算則衝上 8,004 分

配備8GB RAM

在機身配色方面，這批效果圖透露Galaxy S26 FE或將提供黑色、灰色、白色以及紫色四款選擇。綜合近期的市場消息及早前流出的Geekbench數據，目前正在開發階段的Galaxy S26 FE認將會搭載Samsung自家研發的Exynos 2500處理器，並配備8GB RAM。

回顧上一代Galaxy S25 FE是在2025年9月初正式發表，市場預期作為後繼機型的Galaxy S26 FE亦很大機會在今年相若的時間點正式登場。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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