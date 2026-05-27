Samsung Galaxy S26 FE料備四色外殼　效果圖率先曝光

Samsung預期於今年下半年推出全新次旗艦手機Galaxy S26 FE，而隨着發布時間漸近，網絡上開始出現更多關於該機的情報。繼早前於Geekbench跑分庫曝光了部分核心硬件規格後，近日有第三方配件生產商率先流出了Galaxy S26 FE的保護殼效果圖！

採用全新相機島設計

從最新流出的效果圖可見，Galaxy S26 FE的整體外型毫不意外地延續了Galaxy S26系列的家族式設計語言，機背布局與Galaxy S26及Galaxy S26+相當接近，並採用了全新的相機島設計。

至於機身正面則繼續配備平面屏幕，頂部中央設有開孔式前置鏡頭。雖然圖片顯示新機擁有幼細的屏幕邊框，但考慮到這類由配件商繪製的效果圖通常只基於機身CAD尺寸數據製作，未必能精準反映實際的邊框闊度與屏佔比細節。