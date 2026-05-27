消委會冷氣測試｜7款4.5分匹半分體式冷氣機　內附選購貼士

消委會於595期《選擇》月刊中，與機電工程署合作測試13款俗稱「1匹半」的變頻式分體冷氣機的基本功能，包括製冷量、製冷能源效率、寧靜程度、安全程度及使用方便程度。測試結果當中有7款樣本總評獲4.5分，在炎熱天氣警告下，如有需要入手新冷氣機不妨作參考。

三菱重工SRK35ZSXH-WF/ SRC35ZSXH-W 製冷量及製冷能源效率為測試樣本中最佳，寧靜及安全速度高，雖然送風量中未算最佳，不過整體評分高。功能上具備噴射氣流技術提供超長送風距離，人體偵測可智能感應用戶位置，自動調節溫度，3D Auto智能送風雙導風板設計，均勻送風避免直吹人體，而且內置Wi-Fi，可透過智能手機App操作。



三菱電機MSZ-LN12VFB/MUZ-LN12VF 製冷量理想，室內寧靜程度、安全程度及使用方便度為最高。提供瑪瑙黑鏡面外殼設計，功能方面有人感MOVE EYE，利用紅外線偵測室內溫度與人員位置，自動調整風向；Plasma Quad Plus可淨化系統有效過濾病毒、細菌及PM2.5，而且雙重屏障塗層防止灰塵和油污積聚，但售價最貴。

樂聲牌CS-RZ12BKA/ CU-RZ12BKA 製冷量、安全程度及使用方便程度達滿分，功能亦全面，有nanoe X Mark 3空氣淨化技術，釋放大量基自律離子有效抑制99.99%細菌與病毒，更獲得澳洲防敏認證（NACA）。除甲醛濾網專門針對家居裝修污染，去除99.9%甲醛。內置自動啟動的內部清潔功能及內置Wi-Fi控制，性價比高。

樂信牌RS-RZ12BK/ RU-RZ12BK 與以上樂聲牌為同門兄弟機，規格相似，但製冷能源效率稍遜。空氣淨化技術不同，採用 nanoe-G空氣淨化系統，釋放負離子來吸附PM2.5懸浮微粒、細菌和霉菌，亦沒有內置Wi-Fi，不過售價更加便宜。

大金FTXJ35MV1HW/ RXJ35MV1H 製冷量比實際高達6.8%，安全程度高，但寧靜程度及使用方便程度不及其他樣本。主打極致美學，室內機身纖薄，原廠10色面板可客製化外觀。Hybrid Cooling溫濕雙控能在除濕的同時維持舒適溫度，DryShock除菌清潔技術消滅機體內部的細菌與霉菌。

開利42KHE012V8S/ 38KHE012V8S 製冷量稍遜，表現最為平均，最低風速檔的送風量為最高。純製冷機型價錢最平，備有ion PLUS 高濃度正負離子主動殺菌功能，內置冷觸媒、活性碳、銀離子四合一抗菌除臭過濾網，多重過濾塵埃與異味。雙重金鑽防銹保護塗層增強防水防銹能力，並內置Wi-Fi手機遙控及Active Clean雪凝洗自動清潔功能。

冷氣機選購貼士 選購分體式冷氣機前可留意以下幾點： 製冷量：視乎房間面積大小、家居環境例如窗戶是否西斜及室內人數等，以選擇製冷量（俗稱匹數）合適的型號。製冷量較高的型號售價通常較高，製冷量不足以應付需求，長時間運作亦未必能降溫，不適之餘亦耗電。 能源效益：應選擇「1級」能源標籤的冷氣機，更可以利用標籤上「每年耗電量」的資料，揀選最節能的型號。 功能需求：按個人或家庭的使用習慣，考慮是否需要附設供暖、時間掣、上下或左右搖擺送風或Wi-Fi連接等功能，以及清潔方便程度。

室外機的安裝位置：由於分體機的室外機或需安裝於樓宇外牆，購買前應先向大廈管理處、供應商或零售商查詢所住的樓宇是否可以安裝。 安裝費：向零售商查詢清楚標價是否已包括基本安裝，因可能涉及搭建、拆卸棚架或租賃吊船等工程項目，費用未必包括在基本安裝費內。 慎選安裝工程承辦商：選擇由冷氣機供應商負責安裝通常較有保障，日後不論是機件故障或安裝問題，由供應商一併跟進負責，免卻麻煩。亦可選擇聘用供應商建議的承辦商，安裝質素通常較有保證。