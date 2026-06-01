港大AI光學掃描系統 及早識別青光眼 縮短眼科輪候時間

隨着人口老化加劇，青光眼及其他慢性眼疾的風險持續上升。然而，不少患者在早期並無明顯症狀，往往延誤診斷，最終導致不可逆轉的視力損失。面對本港眼科服務輪候時間長、早期檢測不足等挑戰，香港大學李嘉誠醫學院推出結合人工智能與社區篩查的創新研究，為提升基層眼科服務帶來新方向。 香港大學（港大）李嘉誠醫學院臨床醫學學院眼科學系聯同奧比斯早前推行為期兩年的「視」不宜遲 ─ 青光眼人工智能ROTA篩查計劃，為超過5,800名年滿50歲或以上的基層公屋居民提供免費全面眼科檢查。研究結果顯示，本港視神經退化的患病率為11.6%，其中6.9%與青光眼相關，數字高於預期及流行病學估值，反映社區潛在患者情況或被低估。

AI技術提升早期檢測能力 為隱性患者提供精準識別 計劃的一大突破，在於採用香港大學開發的專利技術，「視網膜神經纖維層光學紋理分析」（ROTA）以高解像度直接觀察視網膜上的神經纖維，顯著地提高了早期檢測青光眼所造成視神經損傷的準確性，包括在黃斑區以內和外的受損。相比於傳統檢測，ROTA可以將早期青光眼的診斷敏感度提高多達30％。研究結果已刊登在兩本權威性的學術期刊上——《自然生物醫學工程》和《眼科學》。 港大醫學院眼科學系梁啟信教授指出，ROTA技術有助在更早期識別視網膜神經纖維束缺失，而這正是視神經退化的關鍵指標。由於不少青光眼患者在初期並無症狀，新技術能讓高危個案在出現症狀前及早確診，從而提早治療，有效延緩病情惡化，降低視力喪失風險。研究結果亦凸顯建立更主動的社區篩查與轉介機制的重要性，以減少可預防的視力損失個案，進一步鞏固基層醫療防線。

香港大學醫學院眼科學系梁啟信教授

推動臨床應用 人工智能分流縮短輪候時間 有見及此，港大研究團隊正積極推動技術的臨床應用。港大團隊已獲大學教育資助委員會策略專題研究資助金支持，資金用作進一步開發並推行以ROTA 及AI-OCT為核心的社區基層眼科服務模式，專注於青光眼及其他慢性眼疾，推動診斷服務由醫院延伸至社區層面。該系統將先於醫院管理局港島西及九龍東聯網投入試行，旨在探討其應用於分流青光眼及其他致盲性眼疾高危病人的可行性，目標是優化病人分流流程，縮短新症輪候時間。目前，本港眼科新症的輪候時間可長達116周，對患者造成沉重負擔。透過AI技術進行初步篩查及風險評估，醫療系統可更有效識別高風險個案，優先處理有迫切需要的病人，從而提升整體診療效率。

ROTA商業化及全球推廣 在2023至2025年期間，ROTA以「非獨家授權」的方式，授權予多家跨國公司使用，包括德國海德堡工程（Heidelberg Engineering, Germany）、美國卡爾蔡司醫療（Carl Zeiss Meditec, USA）和日本拓普康（Topcon, Japan）。 預防勝於治療 讓科研成果走入社區 研究團隊認為，AI-ROTA技術具備在基層醫療應用的潛力。透過社區早期檢測，不僅有助守護市民視力，亦可紓緩醫療系統壓力，貫徹「預防為先」理念。計劃亦反映本港社區可能存在不少未被察覺的青光眼患者。人工智能可更有效識別高危個案，讓市民及早接受篩查與跟進，降低視力喪失風險。

隨着科研、臨床應用與社區服務進一步整合，人工智能有望為本港眼科醫療提供更高效、具可持續性的方案，協助更多患者及早診斷及治療，減少視力損失，提升生活質素。 專欄：港大「港創未來」 簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。