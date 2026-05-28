網上熱話｜Apple研發iPhone防搶鎖定裝置功能　台灣用戶致函Tim Cook獲回應！

Apple正在開發一項新的iPhone安全功能，該功能可以在偵測到手機被從用戶手中搶走時自動鎖定裝置。原來開發原因正是因為一位在英國居住的台灣用戶，有見倫敦搶劫橫行而忽發奇想，在二月時撰寫郵件致Tim Cook分享想法，結果真獲回應開發這項新功能，名字亦跟網民構想的一樣，大讚Tim Cook「有求必應」。

自動鎖定防盜走

Apple雖然早有「尋找我的手機」、「啟動鎖定」和「被盜設備保護」等功能，改進了iPhone的防盜保護，不過如果竊賊在設備仍處於解鎖狀態時將其拿走，那麼許多此類保護措施幾乎都會失效。一旦竊賊拿到未解鎖的iPhone，他們仍然可以造成重大損失。

Apple正在開發一項新功能，當系統偵測到iPhone被從用戶手中搶走時，該功能會自動鎖定iPhone，類似於Android的防盜偵測鎖定功能。依靠iPhone加速計在內的多種訊號來偵測裝置何時被從使用者手中奪走。一旦確認設備被奪走，系統將自動鎖定iPhone。為了進一步確定iPhone是否可能被盜，該功能還會觀察與已配對的Apple Watch的距離。