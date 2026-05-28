電動車｜ZEEKR X 2026煥新版30萬起　馬力扭力大升級、豪華配置變標配！

全新2026煥新ZEEKR X正式推出，雖然沒有一換一優惠車價雖然更高，不過新版本升級多項豪華配置，亦帶來全新設計，馬力扭力都有增加，整體比起上代更加豪華，以入門級頂配作賣點！

新版ZEEKR X換上全新內飾與材質，保留了無框車門、無框電動外後視鏡及隱藏式水切綫等設計 。車廂內飾奢華感大膽躍進，升級與ZEEKR 7X同款的Microfiber麂皮絨包覆車頂頂棚，座椅採用Art Deco珩縫工藝，車門按鈕等細節處選用黑鍍鉻金屬裝飾，更加高雅。

煥新ZEEKR X將過去的多項頂級奢華配置列為全系列標配，包括前排座椅全面升級為標配通風、按摩功能，並加入前排座椅副駕記憶功能。全線升級標配13個喇叭的YAMAHA環迴立體音響系統，並有1.21平方米弧形隔熱全景天幕。後備廂空間更增加至404升，後排座椅摺疊後增至1,247升。除了標配自動泊車，未來OTA升級增加智慧遙控泊車輔助系統，可在車外利用手機遙控車輛直線前後移動進出極狹窄車位。

頂級純電操控

ZEEKR X Deluxe後輪驅動版本搭載神盾金磚61kWh磷鐵鋰電池，DC充電速度由120kW增至230kW，充電10%至80%只需18分鐘。峰值功率增加至250kW，馬力339ps、扭力增加至373 Nm，WLTP續航里程可達405公里。

四驅版更搭載寧德時代66kWh三元鋰電池，AC充電支援由11kW增加至22kW，峰值功率增加16%至365kW，496ps馬力、扭力增加至573 Nm，靜止加速至每小時100km/h僅需3.69秒，WLTP續航里程可達415公里。

多元配置彰顯個性

新版ZEEKR X首度引入ZEEKR 7X的前門「智能感應自動門交互套裝」，輕輕一觸車門便會自動開啟或關閉，亦有防夾及智能側後方盲區預警。全新內飾提供全黑、黑白及黑橙配色，外觀更首次引入全新的19吋槳葉式設計合金輪圈與20吋全黑五輻鍛造運動輪圈可供選配。